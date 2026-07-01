Съюзът за стопанска инициатива: Бюджетът признава проблема, но не го решава

Бюджетът за 2026 г. признава проблема, но не го решава. Това пишат от Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) в своя позиция относно проекта за държавен бюджет за 2026 г.

Според съюза България ще изхарчи с почти 9 милиарда евро повече, отколкото ще събере приходи. Планираният дефицит от 5,7% от БВП надвишава драстично европейския и националния праг от 3%. Европейската комисия вече е открила процедура срещу България заради прекомерен дефицит - и това ще се случи точно в годината, в която страната влиза в еврозоната.

Оттам добавят, че дългът на страната нараства стремително: от около 31 млрд. евро в края на 2025 г. до над 50 млрд. евро до края на 2028 г. Само за лихви - тоест за обслужване на вече натрупания дълг - ще плащаме 1,8 млрд. евро годишно до 2028 г. Преди две години тази сума беше 516 милиона евро. Тези пари не отиват нито за болници, нито за пътища, нито за училища.

ССИ изразява подкрепа за запазването на пропорционалния данък и настоящата данъчна система, която според организацията остава предимство за конкурентоспособността на икономиката. Според тях проблемът не е в ниските приходи, които вече достигат близо 40% от БВП, а в начина на разходване на публичните средства.

Организацията подкрепя и прекратяването на автоматичното нарастване на минималната работна заплата по действащата формула, като настоява нов механизъм да бъде разработен и въведен от 2027 г., основан на по-ясни икономически критерии. ССИ подкрепя и предложеното намаление с 10% на възнагражденията в държавната администрация от септември, при условие че то обхване максимално широк кръг структури без значителни изключения.

Сред останалите предложения, които бизнес организацията подкрепя, са въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители като стъпка към изравняване с условията в частния сектор, премахването на COVID добавката към новоотпуснатите пенсии с аргумент, че тя е била временна мярка, както и провеждането на цялостна административна реформа. Тя според ССИ трябва да включва закриване на дублиращи се структури, намаляване на администрацията и реформа в системата за медицинска експертиза, където се отчита ръст на хората с призната инвалидност.

Организацията не подкрепя увеличаването на осигурителните прагове в средата на годината, от 1 август 2026 г., тъй като според нея това създава непредвидими разходи за бизнеса и според тях трябва да бъде обсъждано в рамките на следващия редовен бюджетен цикъл.

В заключение ССИ, заявява, че бюджетът за 2026 г. е направен честно - не крие мащаба на проблема, но това не е достатъчно. Нужни са реални реформи: по-малко разходи там, където парите се харчат без ефект, и ясен план за връщане към балансиран бюджет. Дефицит от 3% от БВП не трябва да се приема за нормален - при растяща икономика България трябва да се стреми към баланс, а не да го използва като таван.

От съюза настояват бюджетът за 2026 г. да бъде последван от ясен, обвързващ ангажимент за бюджет 2027 с реални реформи в разходите, в администрацията и в пенсионната и осигурителната система.

Правителството днес прие бюджета за 2026 г. и той ще се внесе в парламента. Това каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след заседание на Министерския съвет.

На 24 юни Донев представи проектобюджета за остатъка от 2026 г., който предвижда нов дълг от общо около 6 млрд. евро. Целта е да се овладее нарастващият дефицит, който според плановете трябва да бъде свален постепенно до 3% от БВП през 2027 г. Приходите са заложени на 49,5 млрд. евро, а разходите – 56,8 млрд. евро, като част от финансирането ще дойде чрез облигации на вътрешния и външния пазар.

Сред основните мерки са премахване на автоматични обвързаности на заплати с минималната и средната работна заплата, както и поетапно въвеждане на осигурителни вноски за държавните служители. Предвижда се повишаване на максималния осигурителен доход, увеличаване на винетките с 30%, разширяване на тол системата и облагане на хазартните печалби. Част от администрацията и системите в МВР и МО ще бъдат засегнати поетапно, като се обещава запазване на нетните доходи чрез компенсиращи механизми.

Правителството залага и на засилен контрол срещу сивата икономика – чрез електронно фактуриране, по-строг мониторинг на електронната търговия и горивния сектор, както и блокиране на нелегални хазартни оператори. Капиталовите разходи възлизат на 9,3 млрд. евро, но около 500 млн. евро проекти с висок корупционен риск няма да бъдат финансирани.