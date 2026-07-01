Официално откриха индустриалния парк „Балкан“ в Ловеч

Индустриалният парк „Балкан" в Ловеч бе открит с официална церемония във вторник. „Балкан" АД, собственик и оператор на зоната, обяви, че проектът за изграждане на нова довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура е реализиран успешно.

В събитието участва и заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов. "Изграждането на Индустриален парк „Балкан" е продължение на нашите амбиции и политики за реиндустриализация и за привличане на нови инвеститори, които реализират продукти с висока добавена стойност", заяви той.

В рамките на събитието зам.-министър Якимов изрази увереност, че проекти като Индустриален парк „Балкан" създават необходимите предпоставки България да се утвърди като предпочитана дестинация за големи инвестиции. „Такива проекти са сигурна предпоставка България да привлича значими стратегически инвеститори, които да изберат страната ни за започване или разширяване на своите производства", посочи той.

По думите му успоредно с това се реализира и мащабна административна реформа в подкрепа на бизнеса. „Вече сме идентифицирали над 230 мерки за облекчаване на административните процедури – от съкращаване на сроковете за сертифициране до ускоряване на разрешителните режими. Целта е инвестиционният процес да стане по-бърз, по-ефективен и по-предвидим", каза заместник-министър Якимов, съобщиха от министерството.

В заключение Красимир Якимов пожела успех на проекта и увери, че държавата ще продължи да подкрепя неговото развитие. „Имате подкрепата на българското правителство. Ще направим всичко възможно да създадем необходимите условия тук възможно най-скоро да бъдат реализирани високотехнологични инвестиции и производства с висока добавена стойност", каза още той.

В рамките на 12 месеца е изградена съвременна техническа инфраструктура, включваща водопровод, дъждовна и битова канализация, вътрешен газопровод, електроразпределителна мрежа, озеленяване и модерна вътрешна пътна мрежа с кръгови кръстовища, паркоместа и улично осветление.

Проектът „Развитие на Индустриален парк „Балкан" – гр. Ловеч за привличане на инвестиции" е финансиран от Европейския съюз по Националния план за възстановяване и устойчивост, „Програма за публична подкрепа за развитие на индустриалните райони, паркове и подобни територии, и за привличане на инвестиции". Общата стойност на инвестицията надхвърля 14 млн. евро.

Изградихме модерна комуникационна инфраструктура за кратко време, имаме вече работещи на територията на парка инвеститори и се отчита силен интерес от нови. Това е реална основа за растежа на региона и благоденствието на хората", заяви, изпълнителния директор на „Балкан" АД Ивайло Стоянов.

Паркът се намира в Северната индустриална зона на град Ловеч и обхваща 1305 дка площ. На територията му са изградени зарядни станции за електромобили с максимална мощност 480 kW, които позволяват едновременно зареждане на 14 автомобила.

„Балкан" АД притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за срок от 35 години.

В рамките на проекта са реализирани две нови довеждащи пътни връзки и водопровод. Партньор по изпълнението на довеждащата инфраструктура по проекта е Община Ловеч, която няма финансово участие.

Извън проектното предложение, изцяло със собствени средства, „Балкан" АД реконструира и модернизира съществуваща довеждаща пътна връзка и автоматизира железопътния прелез към нея.