Министър Карамфилова: Общините не са готови да въведат "замърсителя плаща" и от 1 януари 2027 г.

Преди седмица, по време на Националната среща на местната и централната изпълнителна власт, стана ясно, че общините и към този момент нямат реална готовност за въвеждане на принципа "замърсителят плаща" от първи януари 2027 г. Този модел трябваше да влезе в сила още 2022 г., но всяка година се отлага.

Това каза екоминистърът Росица Карамфилова по време на изслушването й в ресорната комисия в парламента. Последното отлагане беше направено миналата година с промени в Закона за местните данъци и такси. Така се отложи за 1 януари догодина, но от думите на Карамфилова се разбра, че и тогава няма да може да влезе в сила.

"Заявката на общините, е, че им е необходимо още технологично време ,за да се приложи на територията на цялата страна и да се гарантира, че няма да доведе до повишаване на таксата за битовите отпадъци. Да се гарантира справедлив модел", добави тя.

Карамфилова припомни и, че държавата има наказателна процедура във връзка с неприлагането на този принцип. "Очакванията на екипа ми са, че към късна есен ще получим мотивирано становище, влизаме в съдебна фаза, което значи, че яко местната власт не предприемат стъпки в рамките на година, максимум година и половина до две за прилагането на модела, сме поставени под риск. Отпадъците са ресурс и е важно те да започнат да се управляват като такъв", убедена е тя.

По димите й едно от големите предизвикателства остава високата запълваемост на капацитета на депата.

"Планирам структурна реформа по отношение на регионалните инспекции за намаляване на административната тежест. Предстои цялостен преглед на екологичното законодателство. Фокусът ни е насочен не само да прилагаме закона в неговата цялост, а най-вече за търсене на възможности за оптимизиране на административните процедури, които се прилагат от структурите на Министерството на околната среда и водите", добави министърът.

По думите й се обмисля и възможността разрешителните по отношение на басейновите дирекции, например за регистрация на кладенец за собствени нужди, да не се издават от съответната басейнова дирекция, а на случаен принцип с цел намаляване на регионалната зависимост.

Предстои отваряне на Закона за опазване на околната среда, наред с ангажимента на държавата за транспониране на новата директива за въвеждане на нови норми, информира Карамфилова. Тя поясни, че акцент ще бъде поставен върху справедливи и възпиращи санкции, които да бъдат заложени в законодателството. Оказва се, че има толкова ниски санкции, които са изгубили силата на своя възпиращ ефект, смята Карамфилова. И добави, че ще се засили контролната дейност и ще се работи за по-ефективно междусекторно прилагане на законодателство. Бе категорична, че законодателството относно миризмите също ще е акцент в работата на сегашния екип на МОСВ.