На 30 юни 2026 г. в София GEOTRADING и CITIC Heavy Industries подписаха Меморандум за разбирателство, с който поставят началото на стратегическо партньорство, насочено към развитието на устойчиви и ефективни решения по веригата на доставки за минната индустрия.

Документът беше подписан от изпълнителния директор на GEOTRADING Румяна Иванова и Лиу Тао, заместник генерален мениджър на CITIC Censa, част от CITIC Heavy Industries.

Меморандумът очертава рамката на сътрудничеството между GEOTRADING и CITIC Heavy Industries, като съчетава доказаната експертиза на GEOTRADING в минната индустрия, задълбоченото познаване на регионалните пазари и дългогодишните отношения с индустриални партньори с производствения капацитет, международната логистична мрежа и финансовите възможности на CITIC Heavy Industries.

Подписването му е естествено продължение на дългосрочната стратегия за развитие на GEOTRADING, последователно следвана повече от 21 години от съоснователя и председател на Съвета на директорите на дружеството д-р инж. Иван Вутов. Именно тази визия утвърждава компанията като предпочитан международен партньор и създава основа за устойчиво сътрудничество с водещи световни компании, изградено върху доверие, професионализъм и споделени цели.

Сътрудничеството е насочено към изграждането на надеждна и конкурентоспособна верига за доставки за минната индустрия. То обхваща доставката на минно оборудване, машини, резервни части, компоненти и консумативи, както и разработването на интегрирани логистични решения между азиатските производствени пазари и Европа. Страните предвиждат също развитието на съвместни инициативи в областта на техническата поддръжка, следпродажбеното обслужване, финансирането и оптимизирането на процесите по снабдяване и логистика.

В основата на споразумението стоят принципите на дългосрочното сътрудничество, взаимното доверие, прозрачността и устойчивото развитие, както и спазването на високи стандарти за корпоративно управление, етика и съответствие с международните регулаторни изисквания. Документът предвижда създаването на съвместен координационен комитет, който ще определя стратегическите приоритети, ще координира развитието на съвместните инициативи и ще подпомага подготовката на конкретни търговски споразумения.

GEOTRADING и CITIC Heavy Industries поемат общ ангажимент за изграждането на отговорни вериги за доставки, прилагането на добри ESG практики, отговорното снабдяване и спазването на международните стандарти за безопасност, качество и корпоративна отговорност.

Споразумението открива нов етап в международното сътрудничество за развитието на минния сектор в България и Югоизточна Европа. То разширява възможностите за достъп до глобални производствени и логистични мрежи, насърчава технологичния обмен и създава предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на сектора. С него GEOTRADING затвърждава ролята си на предпочитан международен партньор за водещи компании в индустрията.

В срещата участваха още Артуро Отеро Гомес, търговски директор на CITIC Censa, част от групата CITIC Heavy Industries, както и представители на ръководството и експертните екипи на GEOTRADING: Станислав Делчев, Анатолий Бабачев, Иван Дончев, Петър Добрев, Цветан Стоянов и Владимир Соколов.