Иран е изнесъл над 40 млн. барела петрол след края на US блокадата

Иран е изнесъл над 40 милиона барела суров петрол, откакто САЩ прекратиха морската блокада на иранските пристанища, заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, цитиран от Си Ен Би Си. По думите му цените на петрола остават с около 20 на сто по-високи спрямо нивата отпреди войната.

На 17 юни САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, с който прекратиха четиримесечния военен конфликт, възстановиха корабоплаването през Ормузкия проток и започнаха 60-дневни преговори за постоянно мирно споразумение. Въпреки това през изминалия уикенд двете страни си размениха нови удари, след като Иран атакува два търговски кораба в района.

Временното примирие доведе до рязко увеличаване на доставките на суров петрол и до съществен спад на цените спрямо достигнатите по време на конфликта върхове.

„От деня, в който беше вдигната морската блокада, сме изнесли над 40 милиона барела петрол“, каза Галибаф в телевизионно интервю, публикувано и на неговия канал в приложението „Телеграм“ . Иран не успя да достави и един барел по време на близо двумесечната блокада, добави той, цитиран от БТА.

Данни на компанията за проследяване на танкери „ТанкърТракърс“ (TankerTrackers.com), която използва сателитни изображения, брегова фотография и системи за автоматична идентификация на плавателните съдове, сочат, че след вдигането на блокадата Иран е изнесъл близо 50 милиона барела суров петрол.

Сортът Брент днес се търгуваше около 73 долара за барел, което е приблизително с 40 на сто под достигнатия през април по време на войната връх от 118 долара за барел. Спадът се обяснява с напредъка в дипломатическите преговори между САЩ и Иран, както и с очакванията държавите от Персийския залив постепенно да увеличат предлагането на суров петрол.

Преди началото на войната иранският суров петрол се продаваше с отстъпка от 10 до 15 долара за барел, за да компенсира купувачите за риска от американски санкции, коментира Грегъри Брю, старши анализатор в „Юрейжа груп“ (Eurasia Group).

Галибаф заяви още, че Иран се е съгласил да позволи свободното преминаване на кораби през Ормузкия проток без събиране на транзитни такси, но няма да се откаже от контрола върху администрирането на стратегическия воден път.

„Суверенитетът на Озмузкия проток принадлежи на Иран и Оман, а трафикът подлежи на условия, определени от Иран“, каза Галибаф. „Иран няма да се откаже от правата си в протока под никакви обстоятелства. Това са наши териториални води“, добави той.

Все още не е ясно как ще бъде уредено управлението на Ормузкия проток след изтичането на 60-дневния срок на примирието. В момента корабите преминават през южния навигационен коридор край бреговете на Оман или през северните коридори, контролирани от Иран.

Галибаф отхвърли и твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че част от размразените ирански активи ще бъдат използвани за закупуване на американски селскостопански продукти. По думите му около 12 млрд. долара от приблизително 24 млрд. долара размразени активи ще бъдат преведени на иранската централна банка.

„Иран ще закупи всякакви стоки, от които се нуждае, на всяка цена и във всяка валута по света“, каза той.