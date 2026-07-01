Русия започна да купува бензин от Индия заради невижданата криза

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Русия започна да внася бензин по море от Индия заради невижданата криза за горива, причинени от украинските удари срещу руска енергийна инфраструктура.

Цените на бензина достигат рекордни равнища, на бензиностанциите има недостиг, а пред тях се вият опашки. Някои дори спят пред тях, за да могат да се снабдят с гориво. На места се стига дори до бой между хората.

Говорител на Кремъл потвърди, че Русия води преговори с други държави за внос на горива на приемливи цени, но не уточни с кои страни.

Министерството на енергетиката на Русия и Министерството на петрола в Индия не са отговорили на запитване от Ройтерс за допълнителна информация, съобщи БТА.

След като Украйна удари някои от най-големите рафинерии в страната, Русия се изправи пред сериозен недостиг на горива. Някои малки частни бензиностанции започнаха да продават горивата си на цена над 100 рубли (1,11 евро) за литър. Най-засегнати са южните райони, Сибир и окупираните от Москва украински територии.

Най-малко 60 000 метрични тона бензин са вече изпратени от Индия до Русия, според един от източниците на Ройтерс. Натоварени са два танкера с пратки от по 30 000 и 40 000 тона.

Русия планира да внася около 400 000 тона бензин месечно от различни държави, включително и от Беларус, която вече доставя гориво за руския пазар, коментира трети източник пред Ройтерс.

Потреблението на бензин в страната надхвърля 110 000 тона дневно заради повишеното търсене през летния сезон.

На този етап не е ясно доставката от коя индийска рафинерия е изпратена.

Украинските дронови удари срещу енергийната инфраструктура на Русия са предизвикали недостига на гориво в някои области, потвърди Владимир Путин по време на среща с министри и други представилите на правителството. Взети са мерки по въпроса по думите на президента.

Беларус също увеличава доставките си към Русия. Според изчисления на Ройтерс, базирани на данни от източници в сектора, железопътният износ на бензин от Беларус за Русия през първата половина на юни е нараснал почти три пъти до близо 70 000 тона.

Междувременно руският парламент прие промени в данъчното законодателство, които предвиждат субсидии за вноса на горива. Те са обвързани с транспортните разходи и цените на доставките от Индия, с цел да се смекчи натискът върху вътрешния пазар.

Паралелно с това Индия значително увеличава покупките на руски суров петрол. Данни на компаниите за проследяване на корабни доставки „Ел Ес И Джи" (LSEG) и „Кплер" (Kpler) показват, че през юни руският петрол вече формира над половината от общия внос на суров петрол в Индия при 36,5 процента през май.

Според предварителните оценки на двете компании Индия, която е третият по големина вносител на петрол в света, е внасяла средно около 2,7 милиона барела руски суров петрол дневно през юни.

Руският петрол формира над половината от общия внос на суров петрол в Индия през юни спрямо 36,5 на сто през май според данните от „Кплер". По предварителните оценки на двете компании Индия, третият по големите вносител на петрол в света – получава около 2,7 милиона барела руски петрол дневно.