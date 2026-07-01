Държавната “Автомагистрали” взема мантинелите, ще ги купува от фирмите, които ги правят (Обзор)

Обществената поръчка за близо 500 млн. евро за следващите 5 години е прекратена във вторник

Държавната фирма “Автомагистрали” ЕАД ще поеме временно доставката, монтирането и поправката на ограничителните системи по пътищата, съобщи в сряда председателят на управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) Александър Тодоров. Това ще стане с вътрешно възлагане, като се избягва обществена поръчка, тъй като законът позволява подобно нещо, когато юридическото лице се контролира от възложителя. Принципал на “Автомагистрали” ЕАД е регионалното министерство, към което е и пътната агенция.

Тодоров не уточни за колко време ще важи това и за каква сума става въпрос. Посочи, че този механизъм ще действа до избора на нови фирми за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Сегашните договори изтичат - половината до края на тази година, а останалите - догодина.

В същото време търгът за мантинели за 5 г. е прекратен на 30 юни, става ясно от справка в регистъра на обществените поръчки.

Шефът на АПИ заяви още, че с мантинелите ще се заеме новото ръководство на “Автомагистрали” ЕАД, но такова засега няма, показва Търговският регистър. Няма и внесено предложение за промени в държавната фирма, неин директор е Иван Станчев, назначен още през 2022 г.

“Автомагистрали” ЕАД не произвежда мантинели, показва справка на сайта на компанията. Тя ще ги купува от фирмите, които ги изработват, т.е. от същите, които обжалваха прекратената вече процедура за избор за следващите 5 години и които отнесоха критики от управляващите, че са монополизирали тази дейност и правят много скъпи и некачествени мантинели.

На практика схемата е същата като при прословутите инхаус договори, по които държавата наля над 1 млрд. лв. в “Автомагистрали” за да построи “Хемус”, а тя от своя страна избра по свои вътрешни правила фирми, които да изграждат аутобана. Схемата е критикувана от “Прогресивна България”, а преди това и от ПП-ДБ. Освен това тъй като формално няма обществена поръчка, подробности за платените суми и имената на фирмите няма да се появи никъде, освен ако от самата държавна фирма не благоволят да съобщят нещо.

Преди две седмици шефът на Института за пътна безопасност и бивш шеф на КАТ-София, Богдан Милчев съобщи, че има данни за подписан инхаус договор между АПИ и “Автомагистрали” за доставка и монтиране на мантинели за 90 млн. евро, но това до момента нито се потвърждава, нито се отрича от АПИ и МРРБ.