„Сони“ приключва с дисковете за „ПлейСтейшън“ от 2028 г., 80% от игрите се купували дигитално

Японската технологична компания „Сони" (Sony) приключва с издаването на нови игри за конзолите „ПлейСтейшън" (PlayStation) на дискове от 2028 г., като така ускорява прехода си към изцяло цифрово разпространение, предаде ДПА, цитирана от БТА.

От 2028 г. всички нови заглавия за „ПлейСтейшън" ще се предлагат единствено в цифров формат, съобщи компанията. Според „Сони" решението е продиктувано от нарастващото търсене на дигитални покупки. По нейни данни около 80 на сто от игрите за „ПлейСтейшън 5" вече се купуват в цифров вид.

Въпреки това част от потребителите продължават да предпочитат физическите дискове, тъй като могат да ги препродават или да ги съхраняват като колекционерски издания.

Компанията уточни, че игрите, издадени преди 2028 г., както и съществуващите заглавия, ще останат достъпни в настоящите си формати.

Решението е част от по-широката тенденция в индустрията за постепенно изоставяне на физическите носители. Очакваното ново заглавие от поредицата „Гранд Тефт Ауто" (Grand Theft Auto) също ще бъде пуснато само в цифров формат. Дори търговските издания ще съдържат код за изтегляне вместо диск с играта.

„Сони" съобщи още, че до средата на следващата година ще закрие онлайн магазините за изтегляне на съдържание за „Плейстейшън 3" (PlayStation 3) и „Плейстейшън Вита" (PlayStation Vita). След това потребителите няма да могат да купуват нови цифрови игри за тези платформи. Компанията отбеляза, че това демонстрира и едно от ограниченията на цифровото разпространение - игрите могат да станат недостъпни, ако издателят или платформата прекратят онлайн поддръжката.

Конкурентът „Нинтендо" (Nintendo) прилага хибриден модел за част от заглавията за конзолата „Суич 2" (Switch 2). Вместо самата игра някои заглавия идват с цифров лицензен ключ, който позволява изтеглянето им. За разлика от стандартните цифрови покупки тези лицензи могат да бъдат прехвърляни на друг потребител.