Във Финландия последен разговор по стационарен телефон, страната се отказа от медната мрежа

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Финландия окончателно прекрати работата на традиционната си стационарна телефонна мрежа след близо 150 години експлоатация, превръщайки се в една от последните европейски държави, преминали изцяло към дигитална телекомуникационна инфраструктура, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По този начин страната се присъединява към Естония, Нидерландия, Норвегия и Испания, които вече са извели от експлоатация медните телефонни мрежи. Междувременно много държави по света продължават изграждането на оптични мрежи, които осигуряват както интернет услуги, така и гласови разговори.

Финландската стационарна телефонна мрежа е въведена в експлоатация през 80-те години на XIX век. С развитието на цифровите технологии и мобилните комуникации използването на стационарните телефони постепенно намалява, докато почти изчезне.

Страната, която е родина на „Нокия" (Nokia) и един от пионерите в развитието на мобилните технологии, е сред първите, в които мобилната телефония практически изцяло замени стационарните услуги.

Последният голям оператор, поддържал медна телефонна мрежа – „Елиса" (Elisa), отбеляза края на услугата със символичен разговор между главния изпълнителен директор Топи Манер и генералния директор на финландската Национална агенция за транспорт и комуникации (Traficom) Ярко Сааримяки.

По време на разговора двамата си припомниха спомени, свързани със стационарните телефони. Манер разказа, че като тийнейджър в Лондон през 80-те години веднъж седмично се обаждал на семейството си във Финландия в предварително уговорен час, за да се увери, че всички са добре.

В края на разговора двамата символично се сбогуваха с финландската дума „kuulemiin", която означава „до скоро" или „ще се чуем отново".

Финландия окончателно се отказа от стационарната телефонна мрежа след близо 150 години

Финландия окончателно прекрати работата на традиционната си стационарна телефонна мрежа след близо 150 години експлоатация, превръщайки се в една от последните европейски държави, преминали изцяло към дигитална телекомуникационна инфраструктура, предаде Франс прес.

По този начин страната се присъединява към Естония, Нидерландия, Норвегия и Испания, които вече са извели от експлоатация медните телефонни мрежи. Междувременно много държави по света продължават изграждането на оптични мрежи, които осигуряват както интернет услуги, така и гласови разговори.

Финландската стационарна телефонна мрежа е въведена в експлоатация през 80-те години на XIX век. С развитието на цифровите технологии и мобилните комуникации използването на стационарните телефони постепенно намалява, докато почти изчезне.

Финландия се отказа от стационарната телефонна мрежа след близо 150 години. Страната, която е родина на „Нокия" (Nokia) и един от пионерите в развитието на мобилните технологии, е сред първите, в които мобилната телефония практически изцяло замени стационарните услуги.

Последният голям оператор, поддържал медна телефонна мрежа – „Елиса" (Elisa), отбеляза края на услугата със символичен разговор между главния изпълнителен директор Топи Манер и генералния директор на финландската Национална агенция за транспорт и комуникации (Traficom) Ярко Сааримяки.

По време на разговора двамата си споделиха спомени, свързани със стационарните телефони. Манер разказа, че като тийнейджър в Лондон през 80-те години веднъж седмично се обаждал на семейството си във Финландия в предварително уговорен час, за да се увери, че всички са добре.

В края на разговора двамата символично се сбогуваха с финландската дума „kuulemiin", която означава „до скоро" или „ще се чуем отново".

Още през януари „Елиса" съобщи, че ще прекрати поддръжката на медната си телефонна мрежа. Тогава компанията посочи, че едва няколко хиляди клиенти продължават да използват единствено стационарни телефони, а нови абонаменти не се предлагат от години.

Според финландската обществена телевизия „Юле" (Yle) в страната остават само няколко местни оператори, които поддържат общо няколко хиляди абонамента за стационарни телефонни услуги.