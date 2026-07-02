Трети ден с по-ниски цени на петрола след напредък в преговорите между САЩ и Иран

Цените на петрола се понижиха с около 1 на сто днес, отбелязвайки спад за трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между САЩ и Иран, насочени към гарантиране на сигурността на Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на суров петрол, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според говорител на катарското Министерство на външните работи разговорите са довели до „положителен напредък" по въпросите, свързани с меморандума за разбирателство, който сложи край на войната между двете страни през юни. Въпреки това няма признаци за постигане на трайно мирно споразумение.

Към 8,30 часа българско време фючърсите на петрола от сорта Брент поевтиняват с 69 цента, или 0,96 на сто, до 70,88 долара за барел. Американският лек суров петрол губи 71 цента, или 1,04 на сто, до 67,87 долара за барел.

И двата основни петролни сорта поевтиняха с над 1 на сто и в предходната сесия, достигайки най-ниските си нива от четири месеца.

Според анализ на „Хайтон Фючърс" (Haitong Futures) запазването на свободното корабоплаване през Ормузкия проток и възстановяването на износа на суров петрол засилват очакванията за свръхпредлагане на пазара, а конкуренцията между производителите за пазарен дял оказва допълнителен натиск върху цените.

Междувременно източници на Ройтерс съобщиха, че страните от формата ОПЕК+ вероятно ще се договорят за ново увеличение на добивните квоти от август на предстоящата си среща в неделя.

Инвестиционната банка Ю Би Ес (UBS) също понижи прогнозите си за цената на сорта Брент, позовавайки се на меморандума между САЩ и Иран и възстановяването на превоза на петрол през Ормузкия проток.

Банката намали прогнозата си за средната цена на Брент през третото тримесечие с 25 долара за барел, а за четвъртото тримесечие – с 10 долара. Новата оценка предвижда средна цена от 80 долара за барел през втората половина на 2026 г. и 75 долара за барел през 2027 г.

Въпреки това анализаторите на банката предупреждават, че е рано да се говори за пълна нормализация на пазара.

„Смятаме, че ценовият риск остава насочен по-скоро нагоре, тъй като броят на танкерите, влизащи в Персийския залив, все още изостава от броя на напускащите района", посочват от банката.

От катарското външно министерство съобщиха още, че следващият кръг от преговорите между САЩ и Иран ще се проведе след погребалните церемонии за покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, насрочени за 9 юли.