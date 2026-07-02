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Производителите настояват за спешни промени в новия екологичен закон на ЕС

Георги Луканов

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Снимка: АСЕА

Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) излезе с остра и категорична позиция относно подготвяния от Европейския съюз Закон за индустриалния ускорител (IAA). Въпреки че браншът подкрепя основната цел на закона - намаляване на зависимостта на Европа от чисти технологии от други региони, производителите предупреждават, че в сегашния си вид документът може да довърши закъсалия сектор.

"Рискът от изчерпване на индустриалната база на ЕС е напълно реален", алармира генералният директор на ACEA Зигрид де Врис. Тя подчерта, че секторът е притиснат от свиващ се пазар, брутална глобална конкуренция и огромни разходи за задължителната електрификация до 2030 г. За да не се превърне законът в поредната административна тежест, автомобилните гиганти настояват за пет радикални промени.

Ползите от етикета "Произведено в ЕС" трябва да станат толкова големи, че да компенсират огромните разходи за отваряне и поддържане на заводи на Стария континент.

ЕС трябва целенасочено да защити вече направените милиардни инвестиции на европейските марки в съседни страни като Турция и Мароко.

Въвеждане на по-строги, но справедливи правила за това колко от частите са направени в Европа. Трябва да се признае огромната добавена стойност, която заводите дават, както и икономическото значение на автомобилите, произведени в Европа за износ.

Поставяне на реални, а не пожелателни цели за батериите за електромобили. Те трябва да бъдат съобразени с това колко батерии действително могат да произведат европейските фабрики в момента, а не с илюзорни графици.

Нужен е индивидуален подход за леките коли, микробусите, камионите и автобусите, тъй като те имат напълно различни вериги на доставки, структури на разходите и пазарни условия.

Преговорите в Брюксел навлизат в критична фаза. От това дали евродепутатите ще чуят гласа на бизнеса, зависи дали Европа ще запази заводите си, или ще изнесе автомобилното си производство извън Стария континент, пишат от АСЕА.

Снимка: АСЕА
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