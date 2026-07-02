Производителите настояват за спешни промени в новия екологичен закон на ЕС

Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) излезе с остра и категорична позиция относно подготвяния от Европейския съюз Закон за индустриалния ускорител (IAA). Въпреки че браншът подкрепя основната цел на закона - намаляване на зависимостта на Европа от чисти технологии от други региони, производителите предупреждават, че в сегашния си вид документът може да довърши закъсалия сектор.

"Рискът от изчерпване на индустриалната база на ЕС е напълно реален", алармира генералният директор на ACEA Зигрид де Врис. Тя подчерта, че секторът е притиснат от свиващ се пазар, брутална глобална конкуренция и огромни разходи за задължителната електрификация до 2030 г. За да не се превърне законът в поредната административна тежест, автомобилните гиганти настояват за пет радикални промени.

Ползите от етикета "Произведено в ЕС" трябва да станат толкова големи, че да компенсират огромните разходи за отваряне и поддържане на заводи на Стария континент.

ЕС трябва целенасочено да защити вече направените милиардни инвестиции на европейските марки в съседни страни като Турция и Мароко.

Въвеждане на по-строги, но справедливи правила за това колко от частите са направени в Европа. Трябва да се признае огромната добавена стойност, която заводите дават, както и икономическото значение на автомобилите, произведени в Европа за износ.

Поставяне на реални, а не пожелателни цели за батериите за електромобили. Те трябва да бъдат съобразени с това колко батерии действително могат да произведат европейските фабрики в момента, а не с илюзорни графици.

Нужен е индивидуален подход за леките коли, микробусите, камионите и автобусите, тъй като те имат напълно различни вериги на доставки, структури на разходите и пазарни условия.

Преговорите в Брюксел навлизат в критична фаза. От това дали евродепутатите ще чуят гласа на бизнеса, зависи дали Европа ще запази заводите си, или ще изнесе автомобилното си производство извън Стария континент, пишат от АСЕА.