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Втора поредна година плаж "Робинзон" е удостоен със "Син флаг"

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26 плажа по Българското Черноморие бяха удостоени със "Син флаг" за сезон 2026 г.

Втора поредна година плаж "Робинзон" е удостоен с международното отличие "Син флаг", което е признание за високите стандарти при поддръжката, безопасността и качеството на предоставяните услуги, съобщава председателят на Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морските плажове Симеон Цветков.

Въпреки сериозните наводнения, които засегнаха района на Елените през миналата година и нанесоха значителни щети по крайбрежната ивица, плаж „Робинзон" беше своевременно почистен и възстановен. Благодарение на отличната организация и последователната работа на концесионера, днес той е в перфектно състояние и напълно отговаря на всички международни критерии за чистота, безопасност, екологично управление и качество на туристическата услуга, посочи Цветков, цитиран от БТА.

Повторното присъждане на отличието е доказателство, че въпреки природните бедствия и предизвикателствата, доброто стопанисване на морските плажове може да гарантира високо качество на туристическия продукт. 

Плаж "Робинзон" се намира в живописен район между Свети Влас и курортен комплекс "Елените". 

Международното отличие "Син флаг" е издигнато на висок пилон на моста на плажа, където посреща посетителите като символ на високите екологични стандарти и качеството на плажната и туристическата услуга. 

26 плажа по Българското Черноморие бяха удостоени със "Син флаг" за сезон 2026 г.

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