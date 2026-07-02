Новото мито за Китай може да оскъпи евтините покупки с до 60% - има начин да спестите

При поръчка на няколко различни продукта таксата расте, но ако вземете повече бройки от един и същ артикул, ще платите само веднъж

От 1 юли всички онлайн покупки от държави извън Европейския съюз на стойност до 150 евро вече се облагат с ново мито от 3 евро. За скъпите поръчки сумата изглежда незначителна, но при евтините стоки тя може сериозно да увеличи крайната цена.

Например, ако поръчате продукт за 5 евро, новото мито ще оскъпи покупката с 60%. При цена от 10 евро увеличението е 30%, при 20 евро - 15%, при 30 евро - 10%, а при покупка за 100 евро допълнителната тежест е едва 3%.

Още по-голямо значение има как е съставена самата поръчка. Много потребители смятат, че ще плащат по 3 евро за всяка пратка. На практика таксата се начислява за всяка отделна стокова позиция в митническата декларация.

Това означава, че ако поръчате пет еднакви тениски, десет еднакви калъфа за телефон или няколко еднакви детски играчки, те обикновено ще бъдат оформени като една стокова позиция и ще платите само едно мито от 3 евро.

Ситуацията е различна, ако в количката има различни видове стоки. Ако поръчката съдържа тениска, обувки, чанта и слушалки, всяка от тях може да бъде оформена като отделна стокова позиция. Така вместо 3 евро митото може да достигне 12 евро.

При покупка на стоки за общо 30 евро това означава, че крайната цена ще нарасне с още 40%. Ако стойността на покупката е 50 евро, четирите мита ще добавят близо една четвърт към сметката.

Затова, ако така или иначе възнамерявате да купите няколко еднакви артикула - например чорапи, кабели за телефон, ученически пособия или кухненски принадлежности, по-изгодно е те да бъдат в една поръчка, вместо да комбинирате много различни продукти.

И обратното - ако искате да купите дрехи, обувки, козметика, аксесоари и електроника, е добре предварително да прецените дали новите мита няма да направят покупката почти толкова скъпа, колкото от европейски онлайн магазин.

Според Агенция „Митници" таксата се начислява на ниво стокова позиция в митническата декларация, независимо колко бройки съдържа тя.

Има и още една особеност. Ако една поръчка бъде разделена на няколко отделни пратки, всяка от тях преминава самостоятелно митническо оформяне. Затова подобно разделяне невинаги намалява разходите, а в някои случаи дори ги увеличава.

Новото мито е временно решение на Европейския съюз и ще се прилага до въвеждането на новата митническа система през 2028 г. Целта е да отпадне досегашното облекчение за малките пратки и да се поставят при по-равни условия европейските търговци и онлайн платформите от държави извън ЕС.