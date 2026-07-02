Рекордно високи данъчни приходи в Япония, намаляват ставката за храни и напитки

Рекордно високи данъчни приходи се очаква да бъдат отчетени в Япония за 2025 г. Очакванията се през фискалната 2025 година, приключила през март, те да надхвърлят 84 трилиона йени (около 453,75 млрд. евро), което би било рекордно равнище за шеста поредна година, предаде БТА по информация на Киодо.

Прогнозният размер на приходите е с около 9 трилиона йени над отчетените 75,23 трилиона йени през предходната фискална година и значително над последната официална прогноза на японското правителство за 80,7 трилиона йени.

По-високите данъчни постъпления се дължат на силните корпоративни печалби, които увеличиха приходите от корпоративния данък, както и на инфлацията и ръста на заплатите, подкрепили приходите от данъка върху потреблението и данъка върху доходите.

Очаква се японското Министерство на финансите да публикува официалните данни в петък.

Междувременно правителството обсъжда намаляване на ставката на данъка върху потреблението за храни и напитки от 8 на сто на 1 на сто, като мярката може да влезе в сила от април 2027 година.

Приходите от данъка върху доходите са се възстановили след спада през фискалната 2024 г., когато временното намаление на данъците, въведено от правителството на тогавашния премиер Фумио Кишида, ограничи бюджетните постъпления. В същото време приходите от данъка върху потреблението са били подкрепени от по-високите цени и устойчивото потребление на домакинствата.