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Продажбите на китайски климатици в Европа скочиха със 100%, производителите работят извънредно по поръчки

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

През последните дни редица райони в Европа са засегнати от продължителни горещини, като на много места бяха поставени нови температурни рекорди и бяха издадени предупреждения за опасно време.

На фона на високите температури продажбите на китайски климатици, вентилатори и други охлаждащи устройства рязко нараснаха, а на някои пазари дори се стигна до недостиг на продукти.

Репортажи от компании за климатици в провинция Гуандун показват, че експортните поръчки за европейския пазар значително са се увеличили, а производствените линии работят на пълен капацитет.

Продажбите на една китайска компания на френския пазар през юни са нараснали с над 100% спрямо същия период на миналата година, докато на италианския пазар ръстът достига 30% на годишна база.

От март насам експортните поръчки на китайски производители за европейския пазар нарастват значително. През май износът на климатици достига над 800 000 броя, което представлява увеличение от 20,3% спрямо същия период на миналата година.

От началото на годината продажбите на китайски климатици в Западна Европа са се увеличили с над 20%. Особено силен е ръстът във Франция, където през юни, в разгара на сезона, продажбите са нараснали с повече от 100%.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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