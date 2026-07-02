Горанов: Не е работа на опозицията да балансира бюджета, а да критикува

Гласуването за правителството и гласуването за бюджета са основните индикации кой е на власт и кой е в опозиция. Ние сме част от опозицията и няма как да подкрепим бюджета. Това каза от кулоарите на Народното събрание Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС.

Горанов оцени Бюджет 2026 като „малко амбициозен".

„Ако има някаква добра новина в него, тя е, че не се засяга данъчната система. Оттам нататък новините вече са тревожни. Очаквахме при абсолютно мнозинство да има по-решителни действия по отношение на консолидацията на бюджета и намаляването на дефицита и необходимия допълнителен дълг. Но може би е предпочетено от страна на управляващите да запазят добрия си облик пред гражданите и да не предприемат резки движения", заяви народният представител пред NOVA NEWS.

„За съжаление от това може да се направи извод, че България няма да излезе скоро от процедурата по свръхдефицит. И може би един мандат на Румен Радев, ако е пълен, ще бъде с дефицит над 3%", каза още той.

На въпрос как да бъде намален дефицитът, Горанов отговори, че това винаги е възможно, защото дефицитът е функция на разходите. „Ако приемем, че приходната част и данъчната система работят оптимално и не трябва да се засягат, остават разходите", посочи той и допълни, че не е работа на опозицията да балансира бюджета, а да критикува определени действия или бездействия на управляващите.

„Ще направим предложения, но нека първо има внесен бюджет. В момента има само намерения, анонсирани от правителството", заяви още Горанов.