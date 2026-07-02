Радина Шкутова поема управлението на пивоварната "Загорка"

Радина Шкутова ще поемe управлението на "Загорка", която е част от компанията HEINEKEN, считано от юли 2026 г., съобщиха от дружеството. Тя ще замени на поста досегашния изпълнителен директор Олга Лавренова, която беше начело на дружеството от октомври 2021 г., но сега продължава професионалния си път в друга кариерна посока.

С тази промяна в ръководството компанията затвърждава своя ангажимент към високо качество, укрепване на партньорствата с клиенти и устойчивото развитие на бизнеса, коментират от компанията.

Радина Шкутова има над 20 години международен опит в областта на търговията и маркетинга в HEINEKEN. Кариерата ѝ започва в "Загорка" през 2005 г., където се издига до позицията на маркетинг мениджър. От тогава заема последователно ролите маркетинг директор в HEINEKEN Ирландия и HEINEKEN Русия, след което е назначена на позицията директор „Глобални иновации и Beer Systems" в централата на HEINEKEN в Амстердам, Нидерландия.

Със своя вдъхновяващ стил на лидерство, стратегическо мислене и силен фокус върху развитието на таланти, Радина е имала значителен принос за растежа на марките и стимулирането на иновациите в няколко пазара на HEINEKEN. Тя ще ръководи търговската стратегия, ще задълбочи ангажираността на клиенти и консуматори и ще допринесе за по нататъшното развитие на дългосрочната стратегическа визия на компанията.

"За мен е чест да се завърна в "Загорка" за да продължа да надграждам нейните над 120 години пивоварни традиции. Вълнувам се да ръководя нашите талантливи екипи, изграждането на силни марки, внедряването на иновации и поддържането на близка връзка с клиенти и консуматори. Ще продължим да правим най-доброто, което умеем: да произвеждаме качествена бира, която сближава хората и създава положителни моменти на свързаност и ангажиращи кампании," сподели Радина Шкутова.