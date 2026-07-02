Земеделци на среща с Абровски: Климатът се променя, трябват инвестиции в модерни оранжерии

Представителите на сектора на оранжерийното производство коментираха със земеделския министър Пламен Абровски необходимостта от целенасочени инвестиции в модерни оранжерийни съоръжения и оборудване, които да повишат производителността и качеството на продукцията. Екстремните горещини и все по-непредвидимите климатични условия принуждават земеделските производители да променят начина си на работа, като все повече разчитат на оранжерийното производство. По време на разговора с министър Абровски са били обсъдени актуални теми, свързани с дейността на бранша, сред които осигуряването на поливна вода за културите, съобщиха от Министерството на земеделието.

Разгледани са били възможностите за модернизация на производството, повишаване на конкурентоспособността на българските производители, както и контролът върху вноса на граничните контролно-пропускателни пунктове.

От оранжерийния бранш са поставили и въпроси, свързани със застраховането на стъклените оранжерии, както и с необходимостта от създаване на по-благоприятни условия за развитие на сектора в условията на променящия се климат.

Земеделският министър е заявил, че дългосрочната цел е българските земеделски производители да бъдат конкурентоспособни и да развиват устойчив бизнес, който не разчита основно на субсидии. „Зависимостта на производителите от субсидиите е сериозно предизвикателство. Нашата цел е да създадем условия българските фермери да бъдат конкурентоспособни на пазара чрез инвестиции, модернизация и по-висока ефективност", подчерта министър Абровски.