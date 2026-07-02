Евростат: България е челната тройка в ЕС по ръст на цените на жилищата и поскъпване на наемите

България е челната тройка в ЕС по ръст на цените на жилищата и поскъпване на наемите по данни на Евростат. Цените на жилищата у нас са се повишили с 14,8 на сто на годишна база през първото тримесечие на 2026 г., което е третият по големина ръст сред страните от Европейския съюз след Португалия и Словакия. Това сочат публикуваните днес данни на европейската статистическа служба Евростат.

В еврозоната цените на жилищата са се повишили с 4,7 на сто спрямо същия период на миналата година, а в ЕС – с 5,1 на сто. През четвъртото тримесечие на 2025 г. годишният ръст беше съответно 5,1 на сто и 5,4 на сто.

На тримесечна база, спрямо последните три месеца на 2025 г., цените на жилищата са се повишили с 1,0 на сто в еврозоната и с 1,2 на сто в ЕС.

Сред държавите членки, за които има налични данни, единствено Финландия отчита годишен спад на цените на жилищата от 2,0 на сто. Най-голямо поскъпване е регистрирано в Португалия (17,8 на сто), следвана от България (14,8 на сто) и Словакия (14,4 на сто).

На тримесечна база цените на жилищата са намалели в Белгия и Финландия (по 0,8 на сто), Франция (0,6 на сто) и Унгария (0,5 на сто). Най-силен ръст е отчетен в България (6,2 на сто), Португалия (3,8 на сто) и Словакия (3,6 на сто).

Според Евростат през първото тримесечие на 2026 г. наемите в ЕС са се увеличили с 3,0 на сто на годишна база и с 0,7 на сто спрямо предходното тримесечие.

При сравнение на първото тримесечие на 2026 г. със средното равнище за 2025 г. цените на жилищата са се повишили по-бързо от наемите в 19 държави членки. Най-голям ръст на цените на жилищата е отчетен в Португалия (10,3 на сто), България (9,4 на сто) и Словакия (9,1 на сто), докато спад е регистриран единствено във Франция (0,5 на сто) и Финландия (1,8 на сто).

За същия период наемите са нараснали във всички държави членки с изключение на Словения, където са намалели с 0,9 на сто, и Финландия, където са останали без промяна. Най-голямо увеличение на наемите е отчетено в Хърватия (21,9 на сто), следвана от България (6,4 на сто) и Гърция (5,0 на сто).