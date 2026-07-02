България е с най-ниска безработица в ЕС за шести пореден месец - 2,9%

България остава страната от Европейския съюз с най-ниска безработица за шести пореден месец през май, въпреки че равнището ѝ се повишава леко до 2,9 на сто. Това показват най-новите сезонно коригирани данни на Евростат, публикувани днес на страницата на европейската статистическа агенция, предаде БТА.

Като брой безработните в страната ни нарастват до около 88 000 през май от 86 000 през април. През май миналата година безработни са били около 105 000 души, което е отговаряло на равнище на безработица от 3,5 на сто.

Сред страните от ЕС през май с най-малък коефициент на безработица са България (2,9 на сто), Чехия (2,9 на сто), Кипър (3,1 на сто), Полша (3,1 на сто), а с най-голям Финландия (10,8 на сто), Испания (10,3 на сто), Швеция (8,8 на сто), Франция (8,2 на сто).

През май т.г. безработицата в еврозоната запазва ниво от 6,2 на сто в сравнение с предишния месец. В ЕС безработицата също остава без промяна през май – на равнище 5,9 на сто.

През петия месец от годината в ЕС безработни са 13,163 милиона души, от които 10,986 милиона жители на страни от еврозоната.

В България младежката безработица се покачва до 11,5 на сто през май от 11,1 на сто през април. Това означава, че през май безработни в страната са 14 000 младежи. През същия месец на миналата година показателят е бил на равнище 14 на сто, което е отговаряло на 17 000 безработни младежи.

През май 2026 г. в ЕС безработни са били 2,918 милиона млади хора, на възраст под 25 години, от които 2,313 милиона са били в еврозоната. През май 2026 г. равнището на безработицата сред младежите достига 15,2 на сто в ЕС – с 0,1 процентен пункт увеличение предходния месец, и 14,7 на сто в еврозоната, колкото и през април.

В сравнение с април 2026 г. броят на безработните младежите се е увеличил с 18 000 в ЕС и е намалял с 12 000 в еврозоната.