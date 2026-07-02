Шефът на БНБ пред БТА: Бюджет 2026 задълбочава негативната тенденция

Предложеният бюджет за 2026 г. показва задълбочаване, а не обръщане на негативната тенденция, започнала в периода след 2020 г., заяви в интервю за БТА управителят на БНБ Димитър Радев. Той участва в годишната среща на Европейската централна банка в Синтра, Португалия.

Пред репортер на БТА Радев коментира, че предложеният бюджет, в който е записан дефицит от 5,7 на сто, показва "задълбочаване", а не обръщане на негативната тенденция, започнала в периода след 2020 г., и тя е "последователно натрупвана в различни управления". "При вече започнала процедура по свръхдефицит подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест", каза още Радев.

Според управителя на БНБ макроикономическата прогноза на централната банка, която предвижда по-нисък икономически растеж и по-висока инфлация, сама по себе си не затруднява бюджетната политика, а отразява по-неблагоприятна външна среда и съществуващи вътрешни дисбаланси.

„Макроикономическата прогноза, която публикувахме, сама по себе си не затруднява бюджетната политика. Тя просто отразява една по-неблагоприятна външна среда, която в момента засяга почти всички европейски икономики, както и някои вътрешни дисбаланси, които вече съществуват", каза Радев в коментар на представената неотдавна оценка за развитието на икономиката ни.

Той посочи, че членството на България в еврозоната вече дава първи икономически ефекти. По думите му преходът протича спокойно и добре организирано, което е резултат от продължителната подготовка на БНБ и банковия сектор. „Оценката ни е положителна и бих казал – напълно заслужено положителна. Преходът протича спокойно и много добре организирано", заяви управителят на БНБ.

Радев отбеляза засилен интерес от инвеститори, по-добри перспективи пред капиталовия пазар и по-добро позициониране на България от гледна точка на достъпа до финансиране. Членството в Ерозоната не води автоматично до всички възможни ползи, решаващо значение ще има националната политика, включително подобряването на инвестиционната среда и стабилизирането на публичните финанси, смята Радев.

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