„Европейски пътища“ успя да „покори“ най-трудния участък на пътя Мездра – Ботевград

Статията е част от луксозното премиум издание Build Trend, което събира на едно място прогнозите на инвеститори, предприемачи , собственици на агенции за недвижими имоти, икономисти, архитекти и дизайнери, които познават сектора задълбочено и отвътре. Списанието е ориентир. За хората, които инвестират. За компаниите, които строят. За семействата, които избират жилище. За бизнеса, който търси следващата си локация. И за всички,които разбират, че средата, в която живеем и работим, вече не е само фон, а важна част от качеството на живота.

Когато говорим за модерно пътно строителство в България, малко обекти могат да се мерят по сложност с Лот 2 от пътя между Мездра и Ботевград. Този участък с дължина 13,4 км не е просто поредната асфалтирана отсечка, а истинско инженерно изпитание, преминаващо през изключително тежък релеф. Реализацията му е дело на обединението ДЗЗД „МБ Лот 2 – 2019“, където водещ партньор е една от най-авторитетните компании в бранша – „Европейски пътища“, заедно с „Етерна Кънстръкшън“ и словашката „Вахостав“.

Мащабите на проекта звучат респектиращо дори за професионалистите: над 1 500 000 кубически метра земни и скални изкопи, изграждане на седем мостови съоръжения, два тунела и три пътни възела на две нива. Всичко това е реализирано под непрестанен натиск – в непосредствена близост до населени места и при изключително активен трафик, което изисква военна дисциплина в логистиката и денонощна координация.

Жена стои зад проекта на годината

Ключова фигура в този успех е инж. Кристина Иванчева – главен инженер на „Европейски пътища“, член на борда на директорите и ръководител на мащабния проект. Нейната работа не остана незабелязана от гилдията – през 2025 г. тя бе отличена с престижната награда „Инженер на годината“ от Българската браншова камара „Пътища“.

„Работата в изключително сложен терен, при висок обществен интерес и високи очаквания изискваше постоянство и пълна отдаденост. Успехът дойде благодарение на екипната работа, добрата координация и ясната отговорност на всеки участник в процеса“, споделя инж. Иванчева. За нея наградата е признание за целия екип от инженери и строители, които са намерили прецизни решения за всеки критичен метър от трасето.

Инж. Кристина Иванчева, която ръководи изграждането на Лот 2, стана инженер на годината заради сложните тунели и мостове в Северозапада

Повече от път – мост към Европа

Днес Лот 2 вече е в експлоатация и променя облика на Северозападна България. Високоскоростният маршрут Видин – Ботевград вече не е само обещание, а функционираща реалност по направлението на международен коридор №4. Новата инфраструктура осигурява по-бърза и безопасна връзка с Румъния и Централна Европа, създавайки мощни предпоставки за икономически рестарт на региона и привличане на нови инвеститори.

„За „Европейски пътища“ този проект е не просто успешно изпълнен договор, а доказателство, че българските строителни компании разполагат с експертизата и капацитета да реализират сложни инфраструктурни обекти по европейски стандарти“, коментира изпълнителният директор на компанията Маргарита Попиванова. Тя подчертава, че акцентът на дружеството винаги е бил върху устойчивото строителство – решения, които гарантират дълготрайност и безопасност за десетилетия напред.

Визия за бъдещето - технологии и хора

„Европейски пътища“ продължава да затвърждава лидерските си позиции чрез постоянни инвестиции в собствен модерен машинен парк и иновативни строителни технологии. Компанията залага на затворен цикъл на работа – от подготовката на терена до финалното въвеждане в експлоатация, подкрепено от собствени производствени бази. Зад всеки мост и тунел обаче стоят хората. Дружеството инвестира в развитието на своите кадри, вярвайки, че пътят не е просто асфалт и бетон, а стратегическа връзка между икономики и възможности. Със завършването на Лот 2 „Европейски пътища“ не само съкрати времето за пътуване, но и доказа, че българският инженерен гений е на световно равнище.

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