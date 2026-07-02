Изкуственият интелект унищожи 154 хил. работни места за първите 6 месеца на 2026 г.

Глобалният технологичен сектор вече е съкратил 153 965 работни места през първата половина на 2026 г. Това показва анализ на TradingPlatforms на съкращенията в технологичния сектор през годината.

Изкуственият интелект продължава да доминира в дискусиите относно съкращенията в технологичния сектор, който е засегнат от голяма вълна от съкращения, посочват още от TradingPlatforms

Докладът е изготвен с данни от TrueUp, TechCrunch и множество WARN-доклади на отделните щати. Той идентифицира компаниите, стоящи зад най-големите съкращения на персонал досега през тази година, като подчертава най-силно засегнатите региони и компании в технологичната индустрия.

Данните показват, че глобалният технологичен сектор вече е съкратил 153 965 работни места през първата половина на 2026 г., което подчертава непрекъснатия темп на съкращенията на персонал в цялата индустрия. Microsoft стана най-новата голяма компания, обявила съкращения, като разкри планове за съкращаване на 5 500 работни места. С този ход компанията със седалище във Вашингтон заема пето място сред най-големите работодатели в технологичния сектор по брой съкращения през тази година, след Oracle (25 754), Amazon (16 600), Cognizant (15 000) и Meta (10 400).

Към 2 юли 2026 г. глобалният технологичен сектор е съкратил най-малко 153 965 работни места, което го поставя уверено на път да надхвърли 246 000-те съкращения, регистрирани през цялата 2025 г. Oracle остава компанията с най-голям принос към съкращенията на работна ръка през тази година, като общият брой на съкратените служители достигна 25 754 след разширяването на програмата ѝ за преструктуриране, включително неотдавнашната вълна от съкращения, засегнала около 600 служители в Румъния.

Amazon започна 2026 г. със съкращаване на около 16 000 административни длъжности през януари - вторият етап от процеса на съкращаване на персонала, започнал с 14 000 съкращения през октомври 2025 г. През април компанията подаде уведомление по закона WARN, в което разкри плановете си за съкращаване на около 600 служители в логистичния си център в Хоумстед, Флорида, в периода от 2 юли до 30 септември. За разлика от съкращенията в корпоративния сектор, Amazon заяви, че този кръг не е продиктуван от изкуствен интелект: закриването е свързано с преустройството на склада, който е на около две години, от център за изпращане на пратки в пълноценен център за изпълнение на поръчки, като повторното му отваряне е планирано за средата до края на 2028 г., а след приключването на ремонтите се очаква да бъдат възстановени около 1 000 работни места.

Американската компания за ИТ-консултации и аутсорсинг Cognizant съкращава до 15 000 работни места в световен мащаб в рамките на преструктурирането си Project Leap, свързано с програма за съкращаване на разходите в размер на 230–320 милиона долара (включително 200–270 милиона долара за обезщетения при съкращения), обявена заедно с финансовите резултати от 29 април. Очаква се Индия, където работят над 250 000 от над 350 000-те служители на Cognizant, да поеме по-голямата част от съкращенията, тъй като компанията преминава към по-оптимизиран модел на предоставяне на услуги, подпомаган от изкуствен интелект.

За Meta 2026 г. също беше натоварена, като в рамките на няколко етапа бяха съкратени около 10 400 работни места. През януари компанията съкрати около 1 000 служители в Reality Labs - около 10–15 % от персонала на този отдел, включително закриването на студиата за VR игри Camouflaj и Melee Force, наред с други съкращения в рамките на отдела. След това, през март, бяха съкратени още около 700 работни места в пет различни отдела. Най-мащабните съкращения в Meta се случиха през май, когато компанията освободи около 8 000 души, или 10% от работната си сила, като същевременно се отказа от плановете си да наеме 6 000 нови служители. По-късно същия месец последва по-малък кръг от съкращения, засегнал района на залива, като в Бърлингейм и Сънивейл бяха съкратени още около 200 работни места.

Microsoft е най-новата известна технологична компания, която проведе масови съкращения през 2026 г., като съкрати 2,5% от своя глобален персонал от 220 000 души - около 5 500 работни места, макар че Microsoft не е потвърдила точната цифра в отделите по продажби, консултантски услуги и Xbox в началото на юли. Компанията отбеляза едни от най-мащабните съкращения през 2025 г., когато уволни приблизително 15 000 служители в два етапа: 6 000 през май и 9 000 през юли.