Изкуственият интелект унищожи 154 хил. работни места за първите 6 месеца на 2026 г.

Глобалният технологичен сектор вече е съкратил 153 965 работни места през първата половина на 2026 г. Това показва анализ на TradingPlatforms на съкращенията в технологичния сектор през годината.
Изкуственият интелект продължава да доминира в дискусиите относно съкращенията в технологичния сектор, който е засегнат от голяма вълна от съкращения, посочват още от TradingPlatforms
Докладът е изготвен с данни от TrueUp, TechCrunch и множество WARN-доклади на отделните щати. Той идентифицира компаниите, стоящи зад най-големите съкращения на персонал досега през тази година, като подчертава най-силно засегнатите региони и компании в технологичната индустрия.
Данните показват, че глобалният технологичен сектор вече е съкратил 153 965 работни места през първата половина на 2026 г., което подчертава непрекъснатия темп на съкращенията на персонал в цялата индустрия. Microsoft стана най-новата голяма компания, обявила съкращения, като разкри планове за съкращаване на 5 500 работни места. С този ход компанията със седалище във Вашингтон заема пето място сред най-големите работодатели в технологичния сектор по брой съкращения през тази година, след Oracle (25 754), Amazon (16 600), Cognizant (15 000) и Meta (10 400).
Към 2 юли 2026 г. глобалният технологичен сектор е съкратил най-малко 153 965 работни места, което го поставя уверено на път да надхвърли 246 000-те съкращения, регистрирани през цялата 2025 г. Oracle остава компанията с най-голям принос към съкращенията на работна ръка през тази година, като общият брой на съкратените служители достигна 25 754 след разширяването на програмата ѝ за преструктуриране, включително неотдавнашната вълна от съкращения, засегнала около 600 служители в Румъния.
Amazon започна 2026 г. със съкращаване на около 16 000 административни длъжности през януари - вторият етап от процеса на съкращаване на персонала, започнал с 14 000 съкращения през октомври 2025 г. През април компанията подаде уведомление по закона WARN, в което разкри плановете си за съкращаване на около 600 служители в логистичния си център в Хоумстед, Флорида, в периода от 2 юли до 30 септември. За разлика от съкращенията в корпоративния сектор, Amazon заяви, че този кръг не е продиктуван от изкуствен интелект: закриването е свързано с преустройството на склада, който е на около две години, от център за изпращане на пратки в пълноценен център за изпълнение на поръчки, като повторното му отваряне е планирано за средата до края на 2028 г., а след приключването на ремонтите се очаква да бъдат възстановени около 1 000 работни места.
Американската компания за ИТ-консултации и аутсорсинг Cognizant съкращава до 15 000 работни места в световен мащаб в рамките на преструктурирането си Project Leap, свързано с програма за съкращаване на разходите в размер на 230–320 милиона долара (включително 200–270 милиона долара за обезщетения при съкращения), обявена заедно с финансовите резултати от 29 април. Очаква се Индия, където работят над 250 000 от над 350 000-те служители на Cognizant, да поеме по-голямата част от съкращенията, тъй като компанията преминава към по-оптимизиран модел на предоставяне на услуги, подпомаган от изкуствен интелект.
За Meta 2026 г. също беше натоварена, като в рамките на няколко етапа бяха съкратени около 10 400 работни места. През януари компанията съкрати около 1 000 служители в Reality Labs - около 10–15 % от персонала на този отдел, включително закриването на студиата за VR игри Camouflaj и Melee Force, наред с други съкращения в рамките на отдела. След това, през март, бяха съкратени още около 700 работни места в пет различни отдела. Най-мащабните съкращения в Meta се случиха през май, когато компанията освободи около 8 000 души, или 10% от работната си сила, като същевременно се отказа от плановете си да наеме 6 000 нови служители. По-късно същия месец последва по-малък кръг от съкращения, засегнал района на залива, като в Бърлингейм и Сънивейл бяха съкратени още около 200 работни места.
Microsoft е най-новата известна технологична компания, която проведе масови съкращения през 2026 г., като съкрати 2,5% от своя глобален персонал от 220 000 души - около 5 500 работни места, макар че Microsoft не е потвърдила точната цифра в отделите по продажби, консултантски услуги и Xbox в началото на юли. Компанията отбеляза едни от най-мащабните съкращения през 2025 г., когато уволни приблизително 15 000 служители в два етапа: 6 000 през май и 9 000 през юли.