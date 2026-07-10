Bolder Group вдигат стандарта, не и цените

Апостол Глосов: "Смели сме и не се притесняваме да създаваме модерни сгради и на места, където повечето инвеститори не виждат перспектива. С изграждането на инфраструктура ние не само даваме нова визия на тези райони, но ги облагородяваме. Голямо удовлетворение ми носи отношението на съседите, които ни приветстват, че допринасяме за повишаване на жизнения стандарт в квартала им."

"Смели сме и не се притесняваме да създаваме модерни сгради и на места, където повечето инвеститори не виждат перспектива. С изграждането на инфраструктура ние не само даваме нова визия на тези райони, но ги облагородяваме. Голямо удовлетворение ми носи отношението на съседите, които ни приветстват, че допринасяме за повишаване на жизнения стандарт в квартала им." Антон Андонов: "Името на компанията ни освен скала, означава и смел. Това сме ние. Отношението ни към жилищата, които строим, не е като към мазилка и шпакловка. Търсим екологични решения, удобства и красота, които да предоставим на съвременния градски човек."

Статията е част от луксозното премиум издание BUILD TREND, което събира на едно място прогнозите на инвеститори, предприемачи , собственици на агенции за недвижими имоти, икономисти, архитекти и дизайнери, които познават сектора задълбочено и отвътре. Списанието е ориентир. За хората, които инвестират. За компаниите, които строят. За семействата, които избират жилище. За бизнеса, който търси следващата си локация. И за всички,които разбират, че средата, в която живеем и работим, вече не е само фон, а важна част от качеството на живота.

Bolder Group е съвременна строително-инвестиционна компания, която създава не просто сгради, а пространства с изискан стил и дългосрочна висока стойност. Основана от Апостол Глосов и Антон Андонов, фирмата се утвърждава като символ на прецизност, стабилност и уверен подход в реализирането на жилищни проекти от ново поколение. За тях най-важни са доверието и прозрачността.

Клиентите им се радват на яснота и спокойствие при всяка инвестиция – без промяна на договорените цени, които варират според етапа на изпълнение на обектите. Веднъж договорена, цената не се повишава - това е закон за Bolder Group. Гарантиран е и процесът по придобиване на собственост, за да не се притесняват клиентите им от лоши практики, за които са чували през годините. Това изгражда доверие и партньорство, основано на коректност и последователност. А като хора, които са отдавна в бизнеса, и двамата знаят, че най-добрата препоръка е тази, която се предава от уста на уста. Затова влагат много време и усилия в изграждането на безупречни отношения с клиентите си.

И двамата са възпитаници на Националната природо-математическа гимназия в София. 45-годишният Глосов е завършил финанси в УНСС. Целият му професионален път е свързан със строителството, с което е и израснал. Още като студент започва да работи в семейния бизнес, но решава да развие със съдружника си собствена компания. С Антон Андонов се запознават при разрешаването на конкретен казус с недвижим имот в столицата. Сработили са се и скоро след това създават Bolder Group. Само за няколко години успяват да затвърдят добро име в средите на инвестиционния бизнес и вече се радват на сериозно доверие. 41-годишният Андонов е завършил „Бизнес администрация“ в Нов български университет, винаги се е занимавал с инвестиции. Има над 10-годишен опит в корпоративния свят в САЩ и Швейцария.При срещите им с клиенти все по-често ги питат дали предлагат апартаменти с повече въздух и светлина.

Хората търсят големи, светли пространства, които носят почерка на изискан дом и им създадат усещането за простор, а не че се затварят в „кутийки“. Към тези изисквания Bolder Group предлага още нещо - преимуществата на качественото ново строителство. Което, съчетано с внимание към всеки детайл, създава среда за живот с класа и усещане за стойност, която остава във времето.

Вече имат 17 проекта, предстои експанзия към Гърция

Bolder Group има в портфолиото си 17 проекта в различни етапи на реализация – в София, в курортния комплекс „Слънчев бряг“ и в съседния град Свети Влас. Предстои експанзия към подбрани локации в Гърция.

Над 80% от имотите са продадени „на зелено“, което е ясен индикатор за доверието на клиентите и инвестиционата стойност на обектите. Продажбите са директни и съответно без никаква комисионна. Философията на компанията се основава на индивидуалността, както и на модерните решения - автоматизация на дома, собствени термопомпени инсталации на сградите, които осигуряват топло, студено и топла вода. Използват само качествени материали. Залагат и на безупречно изпълнение, което защитава инвестицията дългосрочно. Както и на изпреварване на сроковете - което има своя важен принос за доверието на клиентите.

комплексът в кв. „Обеля“ ще се състои от 3 сгради

Всеки проект е със собствен архитектурен облик, внимателно съобразен с контекста на средата, но същевременно носещ отличителния почерк на Bolder Group – елегантна линия, модерна естетика и балансирана функционалност. Един обект вече е напълно реализиран. Пред акт 16 е сградата „Естел 1“ в квартал „Враждебна“ в София. До нея в момента се строи сграда „Естел 2“. На пешеходно разстояние от станция на метрото в „Овча купел“ пък етаж по етаж се издига сграда „Зеленика“, кръстена на улицата, на която е. Предстои да започне изграждането на „Веста Резидънс“ - модерна бутикова сграда в кв. „Бояна“ в столицата, в полите на Витоша, близо до околовръстното. „Евърпарк“ пък ще е комплекс от три сгради в кв. „Обеля“ в София.

Сградата в кв. „Враждебна“ е пред акт 16.

„Веста Резидънс“ в кв. „Бояна“



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