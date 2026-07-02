ВМЗ с нов стар директор, "Монтажи" и индустриалните зони със сменени шефове

Част от дружествата към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията вече са с нови ръководства. Сред тях са военният завод ВМЗ - Сопот, "Монтажи", която отговаря за ремонта на язовирите, както и Национална компания "Индустриални зони". Това показва проверка в Търговския регистър.

Иван Стоенчев е новият изпълнителен директор на Вазовски машиностроителни заводи. Той застава на мястото на Иван Гецов. Двамата постоянно разменят местата си, последно през 2024 г., когато министър на икономиката беше Петко Николов в служебния кабинет на Димитър Главчев. Тогава Стоенчев се оттегли, след като беше назначен през 2022 г. при кабинета на Кирил Петков и Корнелия Нинова като министър на икономиката.

В управлението на ВМЗ като пpeдcтaвитeли нa дъpжaвaтa влизат още Ивaн Ceмepджиeв и Beнeлин Гeopгиeв, a ĸaтo нeзaвиcими члeнoвe - Xpиcтиян Cyлтaнoв и Ивaн Cтoeнчeв. Смяната е станала миналата седмица.

С 31,3 млн. евро намалява печалбата на ВМЗ за първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година - от 48,28 млн. до 16,97 млн. евро. Приходите от продажби падат още повече - от 151,5 на 100,8 млн. евро, показва финансовият отчет на дружеството. Спадът се наблюдава за първи път в последните години, откакто започна войната в Украйна, която донесе на военния завод огромен скок в приходите.

Промени има и в ръководството на "Монтажи". Изпълнителен директор вече е Койчо Маринов на мястото на Владислав Михов. Добромир Симидчиев става председател на Съвета на директорите, а негов заместник - Румен Пехливанов.

Смененото ръководство беше назначено в последния момент от предишното служебно правителство на Гюров до провеждането на конкурс. Тогава и членовете бяха намалени от петима на трима.

Рокадата идва на фона на впечатляващи финансови резултати - 20 пъти е нараснала печалбата на държавното дружество за първото тримесечие на 2026 г. Към края на март тя е в размер на 40,05 млн. евро, докато за цялата 2025 г. е била 2,27 млн. евро. Сравнявайки с първото тримесечие на миналата година скокът е още по-впечатляващ - тогава дружеството е било на загуба от 170 хил. евро.

"Монтажи" и ВМЗ - Сопот са под шапката на Държавна консолидационна компания. "Монтажи" отговаря за злополучните ремонти на държавните язовири, които напредват с бавни темпове - преди 8 години получи от държавата 500 млн. лв. за ремонт на 400 язовира. 200 от тях бяха върнати на собствениците им, най-вече общини. От останалите готови са 109, но тази бройка не се е променяла от месеци.

Национална компания "Индустриални зони", която се ръководи от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, пък увеличава загубата си от 48 хил. евро до 450 хил. евро.

Емилия Тодорова пък поема ръководството на Национална компания "Индустриални зони" на мястото на Ангел Танев. Андреана Премянова-Янкова става председател на Съвета на директорите. В управлението влиза и Радостина Ситова. Последният финансов отчет на дружеството към края на март показва, че то е увеличило загубата си от 48 хил. евро до 450 хил. евро.

Икономическият министър Александър Пулев спря всички плащания на дружествата, които ръководи, и назначи проверка на дейността им още в началото на мандата си. Той обеща, че ще изнесе данни за злоупотреби, както и че ще намали числеността на бордовете на директорите.