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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23154193 www.24chasa.bg

Mercedes мести производството на бъдещ важен модел от Германия в Унгария

Георги Луканов

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Електрическата G-класа на Mercedes губи най-много пробег при екстремно ниски температури.

Mercedes-Benz предприема още една промяна, целяща съкращаване на разходите. Според вътрешна информация на авторитетното издание Automobilwoche, компанията е взела решение да премести производството на един от най-очакваните си бъдещи модели - компактната „малка G-класа" (Baby G), в завода си в унгарския Кечкемет за сметка на фабриката в Ращат. Решението е част от плана на Mercedes за оптимизация, който предвижда намаляване на производствените разходи с 10% до 2027 г.

Унгария предлага не само значително по-ниски разходи за труд спрямо Германия, но и вече развита база.

Самият нов модел, чийто старт на поточните линии е насрочен за 2027 г., е от голямо значение за Mercedes. Концепцията за по-достъпна, по-компактна и практична версия на легендарния всъдеход има за цел да привлече изцяло нови млади клиенти.

Унгарският завод ще сглобява както изцяло електрически версии, така и модификации с хибридни бензинови двигатели.

Mercedes вече не може да си позволи лукса да произвежда по-достъпни автомобили на родна земя заради високите разходи за енергия и труд.

Електрическата G-класа на Mercedes губи най-много пробег при екстремно ниски температури.
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