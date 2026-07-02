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С 30% по-евтин ток за бизнеса утре

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С 30% по-евтин ток за бизнеса утре. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Бизнесът ще плаща с 30% по-евтин ток утре в сравнение с днес, предаде БТА по данни на Българската независима енергийна борса (БНЕБ).

При средна цена от 101,91 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 3 юли.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 145,51 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 29,96 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 60,81 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 143,01 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 91 460,15 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 96,62 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 102,70 евро (без ДДС) за мегаватчас.

С 30% по-евтин ток за бизнеса утре.

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