КЗП се срещна с представители на небанковия финансов сектор

Представители на небанковия финансов сектор поеха ангажимент да подготвят Етичен кодекс за отношенията с потребителите

Комисията за защита на потребителите (КЗП) се срещна с представители на водещи небанкови финансови институции и Асоциацията на отговорно небанково кредитиране. Срещата бе посветена на актуални въпроси, свързани с прилагането на Закона за потребителския кредит и Закона за защита на потребителите в областта на потребителското кредитиране. Това съобщиха от пресцентъра на Комисията за защита на потребителите.

Срещата беше открита от председателя на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев. Той подчерта, че защитата на потребителите изисква не само ефективен контрол и санкции при установени нарушения, но и активен диалог между институциите и бизнеса, основан на взаимно доверие и споделена отговорност.

„Нашата цел не е единствено да установяваме и санкционираме нарушенията. Целта ни е те да бъдат предотвратявани. Това може да се постигне само чрез постоянен професионален диалог, ясни правила и ангажираност както от страна на контролните органи, така и от страна на бизнеса. Днешната среща е още една стъпка към изграждането на по-прозрачна и устойчива среда, гарантираща правото на защита на потребителите.", заяви председателят на Комисията.

Представените обобщени данни показват, че за периода от началото на 2024 г. до юли 2026 г. Комисията е завела 29 колективни иска за установяване на неравноправни клаузи, издала е 85 заповеди за забрана на нелоялни търговски практики и е съставила 400 акта за установяване на административни нарушения по Закона за потребителския кредит. Същевременно броят на жалбите срещу небанкови финансови институции остава висок, което налага продължаване както на ефективния контрол, така и на превантивните мерки.

КЗП поставя акцент върху активния професионален диалог с бизнеса като важен инструмент за превенция, насърчаване на добрите практики и повишаване на защитата на потребителите, наред с последователното упражняване на своите контролни правомощия.

В рамките на дискусията бяха разгледани най-често констатираните нарушения, свързани с предоставянето на преддоговорна информация, формирането на годишния процент на разходите, начисляването на недопустими такси, прозрачността при онлайн сключването на договори, предоставянето на информация за допълнителните услуги към кредита и извършването на реална оценка на кредитоспособността на потребителите.

КЗП предложи предприемането на конкретни мерки за подобряване на взаимодействието с небанковите финансови институции, включително чрез определяне на постоянни контактни лица, по-бърз обмен на информация в рамките на контролните производства и насърчаване на доброволното отстраняване на установени несъответствия с нормативните изисквания.

Като конкретен резултат от проведената среща представителите на небанковия финансов сектор поеха ангажимент пред Комисията за защита на потребителите да изготвят в кратки срокове Етичен кодекс, към който да се придържат в отношенията с потребителите, утвърждавайки принципите на прозрачност, добросъвестност, професионална етика и отговорно отношение към потребителите при предоставянето на финансови услуги.

Участниците се обединиха около разбирането, че откритият професионален диалог между институциите и бизнеса е най-ефективният механизъм за предотвратяване на нарушения, повишаване на доверието на потребителите и утвърждаване на добрите практики на пазара на небанковите финансови услуги.

Комисията за защита на потребителите ще продължи да развива този формат на партньорски диалог с представители на различни икономически сектори като част от последователната си политика за превенция на нарушенията, насърчаване на добросъвестните търговски практики и повишаване нивото на защита на потребителите.