Унгария ще затваря заводи за батерии, ако не спазват еконормите

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Унгария може да затвори заводи за производство на батерии, защото били вредни за природата. Унгарският министър на околната среда Ласло Гайдош заплаши със затваряне заводи за производство на батерии за електромобили, които не спазват екологичните норми, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Това бележи значителна промяна в унгарската политика под управлението на бившия премиер Виктор Орбан, който през април загуби парламентарните избори, посочва агенцията.

Кабинетът на Орбан се концентрира върху развитието на сектора на производство на батерии за електромобили, привличайки чуждестранни инвестиции на стойност около 26 млрд. евро (29,69 млрд. долара), предимно от южнокорейски и китайски производители, според правителствени данни.

Опасенията, свързани с околната среда, здравето на хората и безопасността около заводите, обаче се превърнаха в ключов въпрос преди изборите, на които партията ТИСА на Петер Мадяр, който обеща да заеме по-твърда позиция спрямо сектора, победи ФИДЕС на Орбан.

„Трябва да възстановим баланса между индустриалното развитие и опазването на околната среда", заяви Гайдош в публикация във „Фейсбук" (Facebook).

„През последните 16 години този баланс се е наклонил изцяло в полза на индустрията", допълни той.

„Тези, които многократно нарушават нормативните актове, застрашават здравето и безопасността на унгарците и пренебрегват унгарските закони, нямат място в Унгария", заяви още министърът, като обеща да повиши глобите за замърсяване до нива, които, по думите му, ще бъдат най-строгите в Европа.

Ласло Пап, кмет на Дебрецен и член на партията ФИДЕС, призова вчера китайския производител на компоненти за батерии „Семкорп" (Semcorp) да напусне втория по големина унгарски град поради неотдавнашните констатации за замърсяване на околната среда.

Регионалната администрация отне производствения лиценз на компанията в края на юни, след като властите установиха мащабно замърсяване с алуминий във водни проби, взети от кладенци около завода.

Унгарското ръководство на „Семкорп", която произвежда сепараторни фолиа за литиево-йонни батерии и алуминиево-пластмасови фолиа, не отговори на запитване на Ройтерс за коментар по темата.

Депутатът от ТИСА Жолт Таркани заяви, че кметът на града трябва да подаде оставка след разкритията – призив, подкрепен от премиера Мадяр.

Популярността на ТИСА се е повишила допълнително след изборите, като проучване на „Медиан" показва, че тя се ползва с подкрепата на 73 процента от заявилите, че биха гласували избиратели, в сравнение с 21 на сто за партията ФИДЕС.