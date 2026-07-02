Правят карта за стратегическите проекти в инфраструктурата, редят ги по важност, за да намерят пари

Министрите на транспорта и на вътрешните работи Георги Пеев и Иван Демерджиев се срещат, обсъждат пътната безопасност, разпиляна по ведомства

В транспорта обмисляли пак връщането на полигона за кандидатите за книжка

Карта на стратегически инфраструктурни проекти ще изработва правителството, като целта е те са се подредят по приоритети, да им се намери финансиране и да бъдат ускорени. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев при изслушване в транспортната комисия на парламента. Той беше попитан от депутат от "Продължаваме промяната" защо не се строи тунелът под Шипка, след като има европейско финансиране и всяка година се записват пари за него в бюджета. Пеев уточни, че пътното строителство е към регионалното министерство и тогава говори за карта на стратегическите проекти.Според него големият проблем при инфраструктурата е, че няма дългосрочно планиране, което забава проектите, както и намиране на пари за тях.

Никаква толерантност няма

да проявим към фалшиви проверки

на "Автомобилна администрация", към незаконосъобразно издаване на лицензи за обществен превоз на пътници и товари. Така отговори на депутатско питане по време на изслушване в транспортната комисия на парламента министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Въпросът беше по повод загиналите на магистрала "Тракия" две деца.

Темата е изключително важна, ако не искаме да продължаваме като народ да се избиваме, заяви министърът. Той съобщи, че днес му предстои среща с вътрешния министър Иван Демерджиев за пътната безопасност, за която отговарят няколко министерства и институции. Искаме ясно подреден процес с ясни отговорности, заяви той и комплексни решения, а не на парче. Пеев спомена и стратегия за пътната безопасност и съобщи, че се обмисля връщане на обучението на полигон, за да се научат кандидатите за шофьори да реагират при сложни ситуации на пътя. Но предложения за отделни елементи на пътната безопасност имало много и сподели пред народните представители, че е привърженик на оценяване на процеса в цялост и на прилагане на комплексни решения.

След системата за пътната безопасност и жестоките катастрофи, вторият по важност проблем в министерството е железопътният транспорт. Хора на 50 градуса стоят в коридорите на вагоните. Така наречените вагони "Дойче бан", или немските вагони втора ръка, са с климатизация, която изключва при 35 градуса, така са проектирани и изработени. Справка, което е поискал, показва, че за нормално опериране на пътническите жп превози трябват 284 вагона, налични са 266, а от тях само 113 са климатизирани, като 70 на сто от парка е от 70-те и 80-те години на миналия век.

Това лято нищо различно няма да се случи. Мога да уволнявам, но какво ще се постигне, попита той и заяви, че има много добри локомотивни машинисти, които са зле платени, каза още Пеев. Адекватна дигитална инфраструктури, нов подвижен състав и мотивирани хора ни трябват, обобщи в едно изречение министърът.

Новият подвижен състав, тоест новите влакове на "Шкода" и "Алстом", преминават поредица от тестове и сертифициране и ще влязат в експлоатация през септември, когато лятото вече отминава.

Пеев говори и за незавърщените участъци от жп инфраструктурата, повтори, че на първо място е безопасността и на второ - да не се загубят европейски пари.

Министърът заяви, че се прави одит на НКЖИ, срокът за приключването му е края на юли.