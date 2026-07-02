Стефан Белчев, ПБ: Няма да има промяна в бюджета, той е такъв какъвто е

Бюджетът е такъв какъвто е, колкото и тривиално звучи. 2020 година беше стартова година за едно публично насилие на Закона за публичните финанси. Започна криза, за която не сме предполагали, Ковид кризата, и бизнесът и администрацията бяха поставени в неблагоприятни условия за работа, и в този аспект от 2021 г., и с служебните правителства, и с нормалните такива, тези удължителни бюджети започнаха да изкривяват финансовата рамка. Няма да има възможност за промяна в сегашния бюджет.

Това каза шефът на икономическата комисия Стефан Белчев от „Прогресивна България" в "Лице в лице" по БиТиВи

"От 2021 година до момента се прехвърля горещия картоф. Обстоятелствата са обективни. Решихме тази тиктакаща кутия да не я прехвърляме, а да бъде отворена в момента, да изпием горчивата чаша до дъно с този бюджет за 2026. Това не е бюджета на ПБ, тази година имаше трима финансови министри. За 2027 година се надяваме правителството да може да стъпи на една здрава основа. В момента плащаме тези разходи, които са извършени като дейности, но бяха натиснати да не се плащат предходните години, сега ги изваждаме, за да ги разплатим. Плащат се дори разходи от сертификати на АПИ от 2022-2023 година", коментира Белчев.

По отношение на възлагането от парламента на Сметната палата да извърши одити на социалните плащания, бюджета и на АПИ Белчев коментира, че в модела на обществото осигуряване в последните години, даже повече от 10 години, започнал един порочен кръг, в който участието в социалноосигурителната система на гражданите, започнало да намалява. "НОИ се издържа с 50% от нашите осигуровки, другите 50 са от дотации от бюджета. Следва дебат как това може да бъде променено. Искаме да се изсветли процеса, колегите от Сметната палата са достатъчно добри експерти, разчитаме на тяхната препоръка. Да се види тренда, посоката, и ако се продължава така докъде можем да стигнем, това е много важно за едни бъдещи политики, които ще взима правителството. Да знаем при един 4-годишен мандат какво правим с тези осигуровки", обясни той, но нито отрече, нито потвърди за вдигане на пенсионните осигуровки. Категорично заяви, че намаляване на пенсии обаче няма да има.

"В АПИ нещата са трагични. Има много грешки, които се засичат от Сметната плата и мнението, което дават при заверката на годишните финансови отчети, е модифицирано. Заверяват годишните им отчети с претенции. За мен е смущаващо такива ремонти, строителство, завършило отдавна, сертификатите, с които се удостоверяват да излизат през тази година, за да може правителството да се чуди от къде да вземе пари да ги разплати", коментира още Белчев.