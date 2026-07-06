В повечето компании решението за служебен автомобил минава през два въпроса: каква марка и каква вноска. Всичко останало – кой управлява застраховките, кой организира смяната на гумите, кой носи риска от обезценяване след четири години – се решава по инерция. Именно тази инерция струва пари, въпреки че никой дори не я е записал в бюджета.

Истината е, че разговорът за корпоративния автопарк често е стратегически финансов въпрос, чийто верен отговор зависи от това колко пълна е сметката, която компанията прави. И той включва понятие, което финансовите директори на зрелите европейски пазари вече правят по подразбиране, но в България все още не е навлязло достатъчно дълбоко в практиката: Total Cost of Ownership (TCO), или пълната стойност на притежание.

Когато активът се окаже тежест

Месечната лизингова вноска или покупната цена изглеждат като достатъчен ориентир, но TCO е различна величина. В нея влизат административното натоварване по управлението на документацията, застраховките, данъците, винетките, периодичното обслужване, управлението на щети, смяната и съхранението на гуми и – може би най-тихият разход – нарастващите ремонти след като гаранцията е история, а износването е реалност. Всеки от тези елементи изисква отделно решение, отделна административна процедура и отделен бюджет и нито един от тях не може да бъде предвиден с точност.

При финансовия лизинг клиентът на практика купува автомобила на изплащане – заедно с цялата тази оперативна отговорност.

Оперативният лизинг с пълно обслужване стъпва на обратната логика: срещу единствена фиксирана месечна сума всичко изброено е включено и покрито, а непредсказуемите ремонти се превръщат в ясен и планируем разход.

Счетоводното измерение е също толкова значимо, колкото и оперативното. Тъй като при оперативния лизинг автомобилите не се осчетоводяват като дълготрайни материални активи, те не утежняват баланса и не влошават финансовите показатели на компанията. Към това се добавя и данъчното предимство: при структуриране като услуга за мобилност ДДС се възстановява регулярно за целия автопарк, включително за стандартните пътнически автомобили – нещо, което при покупка или финансов лизинг е ограничено основно до товарни превозни средства от категория N1. При голям автопарк разликата не е теоретична – тя се усеща всеки месец в реалния паричен поток.

Какво купуваш всъщност, когато подписваш

Зад фиксираната вноска стои нещо, което отделна компания рядко може да изгради самостоятелно: преговорна сила, произтичаща от мащаба. Ayvens, глобален доставчик на оперативен лизинг с над 3.4 милиона автомобила в управление в 41 държави, купува гуми на цени, недостъпни за отделния бизнес, договаря застраховки при условия, непостижими за малка или средна компания, и обслужва автомобилите в разгъната партньорска мрежа с предварително фиксирани тарифи. Когато компанията подпише договор за оперативен лизинг, тя получава достъп до точно тази сила – независимо дали управлява пет или петстотин автомобила, защото моделът е еднакъв за всички.

Там, където рискът е най-реален

Оперативният лизинг е свързван предимно с големите международни корпорации, но ефектът му е най-чувствителен там, където финансовият буфер е най-тънък – при малките и средни компании. За дистрибуторска фирма или регионален доставчик неработещият автомобил не е просто сервизен проблем, а пропусната доставка, неизпълнен ангажимент, загубен ден. Именно затова услуги като денонощна пътна помощ, заместващ автомобил и обслужване от врата до врата не са екстри, а функционална гаранция за непрекъснатост.

Добавете към това пълното отсъствие на първоначална и крайна вноска с остатъчна стойност и получавате финансов модел, при който бюджетирането е точно от първия до последния ден на договора, а изненадите са изключени по дефиниция.

Гъвкавостта като самостоятелна стойност

Не всеки бизнес може да предвиди нуждите си с хоризонт от четири години. Компании с проектна логика, сезонна активност или бърза ротация на персонала имат нужда от автомобили за конкретен период – и плащането за повече от реално необходимото е директна загуба. Затова Ayvens предлага гъвкав формат с минимален срок от един месец и без такси при предсрочно връщане, при постоянна цена независимо от сезона – което го прави практически различен от традиционния краткосрочен наем, чиито цени следват търсенето.

Електрификацията и въпросът, който блокира решението

Преходът към електрически автомобили е вече видима реалност – близо 20% от новите регистрации в ЕС в началото на 2026 г. са чисто електрически, а в България ръстът на продажбите им достига 40% на годишна база. И все пак за много компании решението за електрификация на автопарка се отлага, като спирачката почти винаги е финансова: технологията при батериите се развива толкова бързо, че остатъчната стойност на днешния електромобил след четири години е изключително трудна за прогнозиране, а ако компанията притежава тези автомобили в баланса си, тя носи изцяло риска от тяхното обезценяване и последващата трудна препродажба.

Оперативният лизинг изважда точно този риск от уравнението. Ayvens поема грижата за остатъчната стойност и технологичния риск, клиентът плаща фиксирана месечна вноска за целия период на ползване и в края на договора просто преминава към следващото поколение. Реалният бизнес опит вече потвърждава тази логика: компании, изцяло електрифицирали автопарка си чрез оперативен лизинг, установяват, че по-ниските оперативни разходи и предвидимият TCO правят екологичния избор едновременно и икономически обоснован. Разрастващата се зарядна инфраструктура допълнително намалява практическите бариери пред прехода.

Преминаването от модела на притежание към модела на ползване е по-широка логика, надхвърляща автомобилите – тя се прилага навсякъде, където специализираната дейност носи по-добри резултати от самостоятелното управление. Когато компанията реши да предостави автопарка на специалист, тя не губи контрол: тя освобождава вниманието си за онова, в което сама е специалист.