Първо намаление на държавни заплати - шефовете на горското ще вземат до 6 минимални

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В момента формула им позволява да получават до 18, дори предприятието да е на загуба

Шефовете в бордовете на държавните фирми ще бъдат намалени, а освен това ще има и таван на заплатите им.

Тези думи на премиера Румен Радев непосредствено преди представянето на проектобюджета за тази година през миналата седмица вече имат първи резултат.

Земеделското министерство в четвъртък публикува за обществено обсъждане проект, с който сваля тавана на възнагражденията на шефовете на държавните горски предприятия.

Директорите ще получават до шест минимални заплати, което в момента прави 3720 евро. Шефовете на териториалните поделения ще вземат до четири заплати - 2480 евро, а членовете на управителните съвети - до една минимална.

В момента формулата за възнагражденията в държавните предприятия позволява директорите да получават до 18 минимални заплати дори и при загуби. Вземат се предвид активите на дружеството, секторът, в който работи, колко души са наети, а финансовите резултати имат минимална тежест.

“Предложените промени са мотивирани от влошеното финансово състояние на предприятията заради спада на пазара на дървесина през последните две години. Те

целят оптимизиране на разходите

и по-ефективно управление на финансовите ресурси”, мотивират се от ведомството.

Бившият земеделски министър Иван Христанов преди време обяви, че е шокиран как шефовете на горските стопанства вземат повече от министъра. И цитира някои от възнагражденията, без да споменава имената на дружествата - между 5000 и 7500 евро на месец.

Тогава проверка на “24 часа” установи, че държавното предприятие “Кабиюк” в Шумен например е на загуба, но членовете на управителния съвет за половин година са взели 138 хил. лв., или над 70 550 евро. В “Напоителни системи” заплатата на изпълнителния директор за година е почти 64 000 евро. 6607 евро месечно е получавал директорът на “Агролеспроект”.