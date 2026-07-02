Бивш министър: Само две са фирмите за мантинели, защото сертификатът е много скъп

В България действително има само две фирми с производствен капацитет, който им позволява да изработят всички стоманени мантинели за пътищата. Едната ги произвежда в Перник, а другата – в Пловдив. Това каза в предаването „Лице в лице" по Би Ти Ви служебният регионален министър Николай Найденов от кабинета „Гюров".

Според него причината е, че изпитанията и сертификатите за тази дейност са много скъпи. По неговите думи само за да се изпита в лаборатория такова изделие, се плащат към 400 хиляди евро. Той не каза имената на фирмите, но става дума за пернишката "Симинвест" и за "Юпитер 05", чиято производствена база е в Пловдивско.

Самият Найденов докато беше министър само е стопирал предварителното изпълнение на последната обществена поръчка за доставка на мантинели за цялата страна за срок от 5 години. Спирането й бе направено едва на 30 юни т.г

Той стопирал поръчката, защото одитът, който е поръчал, е извадил наяве порочни неща в процедурата. „Например по една от позициите имаше избрана фирми, като тя е единствената, която е стигнала до подаване на ценова оферта – всички останали са били елиминирани още на ниво подаване на технически предложения.", каза Найденов.

Според него за да се разреши проблемът с ограничителните съоръжения по пътищата, трябва да се направи хубава дигитална карта на всички пътища в страната – платната, техния сервитут, ограничителните съоръжения, знаците и т.нат. И тогава с помощта на изкуствен интелект би могло с голяма прецизност да се направят количествени сметки колко ще струва подмяната или модернизирането на тези съоръжения.