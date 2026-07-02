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Абровски потвърди - има огнище на ку-треска, но са взети нужните мерки

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Пламен Абровски

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски потвърди информацията за наличие на заболяването ку-треска у нас. Въпросът беше отправен от председателя на парламентарната ресорна комисия Явор Гечев от ПГ „Прогресивна България" на днешното заседание, съобщава БТА.

По думите на министър Абровски заболяването е констатирано в края на ноември 2025 г. в Плевенско, но по необясними причини пробите и установяването на ку-треската са се забавили до началото на март 2026 г. Уведомили сме прокуратурата, за да прецени има ли наличие на престъпление на хората, отговорни за това нехайство, съобщи аграрният министър.

Пламен Абровски увери, че са взети мерки. Той отбеляза, че заболяването може да бъде предадено от животно на човек, но не се предава от човек на човек. При ку-треска животните не се умъртвяват, а се ваксинират и се предприемат много сериозни мерки за биосигурност.

Пламен Абровски

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