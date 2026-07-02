Канада и още 10 държави създават глобална банка за отбрана

Канада и още 10 държави ще се опитат да създадат глобална банка за отбрана, като проектът ще бъде обявен през следващата седмица по време на срещата на върха на НАТО в Турция.

Досега към Канада публично се присъедини само Люксембург, който ще стане европейска база на банката.

Канадският премиер Марк Карни насърчава създаването на Банката за отбрана, сигурност и устойчивост като част от призива си за съюз на "средните сили", който да противодейства на разпадането на традиционния световен ред, воден от Съединените щати.

"Поставихме си за краен срок срещата на върха на НАТО. Това, което се стремим да обявим, е списъкът с държавите основателки", заяви Изабел Юдон - главен канадски преговарящ по създаването на многостранната инициатива и главен изпълнителен директор на Канадската банка за бизнес развитие.

По думите му другите страни ще са само европейски. Целта на банката е да укрепи отбранителните способности на съюзническите държави, като осигури до 100 милиарда британски лири под формата на евтино финансиране.

Юдон посочи, че първоначалният списък с участващи държави вероятно ще включва предимно европейски страни, както и Канада, но отказа да ги назове. Тя предупреди, че официалното обявяване все още не е гарантирано, тъй като зависи от финалните преговори със съюзниците, включително по въпроса за техните капиталови вноски. Въпреки това подчерта, че проектът набира подкрепа.

"Моят министър-председател каза, че не бива да чакаме съвършенството, преди да стартираме тази инициатива. Трябва да обединим държавите, които вече са готови да станат основатели, а впоследствие членството ще остане отворено", обясни Юдон.

Бъдещето на проекта обаче остава несигурно без подкрепата на ключови държави, необходима за получаването на най-високия кредитен рейтинг AAA.

По думите на Юдон, с Южна Корея са проведени продуктивни разговори и вероятността страната да се присъедини на по-късен етап е "50 на 50". Тя добави, че засега няма други държави от Г-7, които да са близо до присъединяване. Великобритания и Германия засега се дистанцират от проекта.

По-рано Министерството на финансите на Южна Корея съобщи, че обмисля предложението.

Пропорционалните вноски биха могли да доведат до това Канада да допринесе до 1,5 милиарда евро (1,7 милиарда долара), а по-малките държави да платят между 500 и 750 милиона евро, каза източник, запознат с въпроса, съобщава Ройтерс.