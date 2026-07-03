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От вятърна енергия са осигурени близо 20 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие

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Близо 20% от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие СНИМКА: Pixabay

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 19,8 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 16,7 процента от общото количество електроенергия (1256 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,2 процента (238 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (89,7 процента), Португалия (39,7 на сто) и Германия (32,3 процента). В България делът е1,1 процента, пише БТА.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в  Германия (515,1 гигаватчаса), Испания (255,1 гигаватчаса) и Франция (126 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1 гигаватчаса. 

Близо 20% от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие СНИМКА: Pixabay

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