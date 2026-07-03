Премиерът Радев: Това е бюджетът на реалността

Ние сме готови да търсим рационални решения. Така че ако можем да намалим този дефицит, нека го направим, но това е много тежка задача, каза той пред народните представители

Дефицитът не е измислен от министъра на финансите, той е резултат от популизмът, волунтаризмът и неадекватните действия на няколко парламента и правителства. Не искам да се връщам пак и да казвам защо се стигна дотук, мога да изброявам причините - системна декапитализация на държавните дружества, авансово изискване на данък, който се полага следваща година и много, много други причини. Ние спираме прехвърлянето на неразплатени дейности за следващи години. Министърът на финансите много ясно показа какви са цифрите, така че това е бюджетът на реалността.

Това каза премиерът Румен Радев в парламента по време на блицконтрол по отношение на бюджета за тази година.

Можем ли да намалим дефицита като намалим доходите на работещите хора - можем. Можем ли до оставим общините разкопани, така както бяха оставени до момента - можем. Можем ли обещаното на инвеститори, изпълнили изискванията, получили сертификат А да не получат стимулирането, което им се полага - можем. Можем да задушим българската икономика, можеше ли да не увеличаваме заплатите на пенсиите до пълния обем на швейцарското правило с 7,8% - можехме, но няма да го направим. Да, дефицитът е там, където е и той е резултат от предишни действия от предишни години", категоричен бе той.

Това, което ще направим и мога да ви обещая е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага. Ревизия на тези плащания, които ще направим, на дейности които се приети от предишни правителства, утвърдени от този парламент без да бъдат финансово осигурени, ние ще направим проверка дали ще се плати, но те са заложени и трябва да бъдат изпълнени, обеща Радев пред депутатите.

И изрази надеждата за задълбочен, открит дебат по темата с бюджета, когато бъде внесен в парламента. "Ние сме готови да търсим рационални решения. Така че ако можем да намалим този дефицит, нека го направим, но това е много тежка задача. Ние се ангажираме с бюджет 2027 г. да покажем чувствително намаляване на дефицита и по възможност на заемите", закани се още премиерът.