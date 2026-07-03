Еврото поскъпва спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия

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Курсът на еврото се повишава спрямо американския долар в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Спрямо американската валута еврото поскъпва с 0,24 на сто до 1,1458 д. за едно евро, пише БТА.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1399 долара спрямо 1,1383 долара в сряда.

Спрямо швейцарския франк изменението е минимално надолу - понижение с едва 0,03 на сто до 0,9182 шв. франка, а спрямо британската лира се отчита леко повишение - с 0,02 на сто до 0,8567 бр. лири.