След броени дни 12 български ученици ще сменят класната стая с космически симулатори и тренировъчни мисии. Благодарение на стипендии, финансирани от „Фантастико до теб“, те ще участват в Международния космически лагер по модел на NASA в турския град Измир – място, където мечтите за Космоса се превръщат в реален опит.

Сред тях са 14-годишните Ани Борисова от Айтос и Боян Тасев от Варна. Тя мечтае да стане психолог и да се развива в науката, а той – да бъде инженер или архитект. И двамата вярват, че знанието е пътят към бъдещето.

„Детството ми не беше лесно. Още от малка имах здравословни проблеми и прекарвах много време по болници. Именно тогава открих любовта към книгите, рисуването и ученето. Те ми помогнаха да намеря свят, в който няма граници за въображението и мечтите. Винаги съм се чудила какво има отвъд звездите и колко много тайни крие Вселената. За мен Космосът е символ на мечтите, любопитството и стремежа към знание“, казва Ани Борисова.

Ани е на 14 години от Айтос. Участва в конкурса на Център за творческо обучение тайно от своето семейство. Казва, че за нея кандидатстването е лично предизвикателство. Не е искала да създава очаквания както за себе си, така и за семейството си.

„Моят проект се казва „Дигиталният ренесанс на България: От пътеките на хайдутите до звездните пътища“. В него разглеждам как съвременните технологии могат да помогнат за съхраняването и популяризирането на българската история и културно наследство. С идеята ми искам да покажа, че технологиите не само ни помагат да откриваме нови светове, но и да пазим паметта за нашите корени".

Боян е от Варна. Обича да чете книги, да рисува и да конструира модели. Интересува се от биология и физика. Боян Тасев е абсолютен отличник в тазгодишния конкурс на Център за творческо обучение. Той създава истински прецедент в конкурса. Получава максимални 100 точки от двама независими оценители в първия етап, в който кандидатите изпращат авторски есета. Финалният подбор беше осъществен от 14-членно експертно жури.

„От малък чета енциклопедии и оттам са голяма част от знанията ми за Космоса. Винаги ми е било интересно да научавам нови неща за технологиите, които се използват в Космоса. Благодарение на участието ми в Space Camp Turkiye ще пътувам до непозната за мен държава, ще се запозная с деца на моята възраст от различни страни, ще бъда в база, построена по модел на NASA, дори ще имам възможност да управлявам космическа мисия“, разказва Боян Тасев.

За него изкуственият интелект е тема на настоящето, но и на бъдещето.

„Сетих се да представя изкуствения интелект много по-развит, да може да се учи от грешките си и да сведе до минимум енергозависимостта си. Това би могло да направи възможно изпращането му в Космоса. Така той ще провежда изследвания, които да допринасят за доказването на физични закони и за създаването на нови материали“, разказва още за идеята си Боян.

(Снимка: Център за творческо обучение)

„Фантастико груп“ осигури стипендии на стойност 12 782 евро, които ще помогнат на 12 деца от различни краища на България да се докоснат до реалната космическа среда. В рамките на програмата българските ученици ще работят по екипни мисии, ще преминат през тренажори и симулатори, с помощта на които ще усетят безтегловността при навлизането на космическата капсула в атмосферата и ще усетят какво е да вървиш по повърхността на Луната. Програмата е изградена по модел на NASA и е специално проектирана да развива критично мислене, лидерство и умения за работа в екип.

„Бивши стипендианти на България в Space Camp учат космическо инженерство в САЩ, работят в Европейската космическа агенция (ЕКА), а някои от тях управляват проекти с глобално значение. Когато инвестираме в тези деца, ние инвестираме в следващите глобални откриватели. Щастливи сме, че заедно с „Фантастико“ даваме криле на бъдещето и възможност още талантливи българи да получат шанс за развитие“, казва Благой Цицелков, директор „Стратегически партньорства и комуникации“ в Център за творческо обучение.

„Най-голямото удовлетворение за нас е да виждаме как едно дете получава шанс, който може да промени живота му. Щастливи сме, че заедно помагаме на тези талантливи ученици да направят първата крачка към големите си мечти. Именно в това виждаме и смисъла на каузата „Фантастико до теб“. Вярваме, че инвестицията в знанието и образованието е инвестиция в бъдещето“, казва Владимир Николов, оперативен президент на „Фантастико груп“.

Общо 150 изявени младежи от България на възраст между 11 и 15 години се подготвят да заминат за високотехнологичната база, където през това лято ще докажат, че за ума и мечтите им – граници няма.