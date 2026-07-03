Гълъб Донев: Общинската програма е финансово необезпечена от създаването й

За да се гарантира завършването на критичната инфраструктура в редица общини, в новия проект на закон за държавния бюджет сме предвидили допълнителни 600 милиона евро, разясни финансовият министър

Прави впечатление, че от самото си създаване общинската инвестиционна програма е финансово необезпечена, каза вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев в парламента по време на блицконтрола.

Анализът на данните за последните години разкривал сериозна разлика между заложените амбиции и реалното финансиране, стана ясно още от думите му и даде точен разчет.

За 2024 година - В програмата бяха заложени над 2800 проекта с обща прогнозна стойност над 3,4 милиарда евро. През годината обаче бяха изплатени едва 255 милиона евро. Това означава, че повече от 87% от сумата остана за разплащане.

2025 година - Амбицията нарасна още повече. Над 3400 проекта на обща стойност 4,244 милиарда евро. Въпреки че бяха разплатени около 21% от средствата, остатъкът за 2026 г. възлиза на огромната сума от 2 милиарда евро.

2026 година (текущо състояние) - С удължителния закон за бюджета бяха предвидени 460 милиона евро, от които към момента са разплатени 410 милиона евро. В Българската банка за развитие остават едва 9 милиона евро. Същевременно в МРРБ вече са подадени заявления за още 230 проекта на стойност над 1 милиард евро.

"Цялата тази ситуация води до изключителен преразход. Проекти за милиарди не са били обезпечени нито в бюджетите за 2024 и 2025 г., нито в първоначалния проект за 2026 г. За да не останат разкопани и недовършени обекти, и за да се гарантира завършването на критичната инфраструктура в редица общини, в новия проект на закон за държавния бюджет сме предвидили допълнителни 600 милиона евро", разясни той.

Прогнозите сочат, че дори и с тези мерки, през 2027 г. вероятно ще останат за разплащане над 600 милиона евро. В момента работим активно по събиране на информация от общините за точния етап на всеки започнат проект. Нашата цел е да внесем спокойствие и да гарантираме, че започнатото ще бъде завършено, успокои депутатите той.

"Предвиден е механизъм за всички проекти, включени в инвестиционната програма на общините, по които е започнало изпълнение или са сключени споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Ще бъде разработен такъв механизъм, за да продължи тяхното изплащане и да не остане нито един от тези проекти нефинансиран. Това се предприема, въпреки че първоначално за тези проекти не е било предвидено финансиране в съответните закони за държавния бюджет през годините", добави още министърът.