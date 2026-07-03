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Дефицитът достига 2,4 млрд. евро към юни - най-високото ниво от 16 г. насам

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СНИМКА: Pixabay

Дефицитът по консолидираната фискална програма към края на юни 2026 г. достига 2,4 млрд. евро (1,9% от БВП) и е най-високият за последните 16 години, показват данни на Министерството на финансите и Фискалния съвет.

Въпреки това месечният баланс за юни е положителен и възлиза на 0,11 млрд. евро (0,1% от БВП).

Министерството на финансите публикува статистическата информация за изпълнението на бюджета за последния отчетен месец (май 2026 г.) и също и оценки за основните показатели за приключилия месец (юни 2026 г.). Фискалният съвет публикува сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение, пише БНТ. 

СНИМКА: Pixabay

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