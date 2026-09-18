Ходом марш на всеки час и сте по-успешни в работата

5 минути почивка не губи време, а вдига концентрацията и производителността

Колежката ви май нещо е нервна - час по час става от бюрото и зачезва някъде за няколко минути. Дано не е хванала стомашен вирус, та се налага да спира работа толкова често.

Ами много разумно постъпва колежката ви, защото ново научно изследване доказва нещо на пръв поглед парадоксално. 5 минути почивка на всеки час работа повишава концентрацията и производителността.

Медиците отдавна твърдят, че хората със седящи професии трябва да се грижат за здравето си, като на всеки час се раздвижват, за да засилят кръвообращението, да размърдат мускулите и ставите, да облекчат очите от вторачването. Сега екип от Колумбийския университет прави експерименти с 11 000 американски служители, които работят по 8-9 часа на ден. Изследователите наблюдават какво се случва с тях, след като се договарят да правят три вида почивки - по 5 минути на половин час, на всеки час или на два часа. Въпросът е как тези паузи се отразяват на концентрацията, производителността, настроението, тонуса, умората.

Оказва се, че 5 минути почивка на всеки половин час е твърде често. Намалява умората, вдига настроението, но нарушава работния ритъм, спадат концентрацията и производителността.

5 минути на два часа е твърде рядко, макар че е по-добре от обичайното невдигане на з...ка от стола през половината работен ден.

Най-оптимални резултати идват от 5 минути пауза на всеки час. Това доведе до най-голямо и най-реалистично подобрение в концентрацията, производителността и настроението, посочват изследователите. Те признават, че много от служителите, участвали доброволно в експеримента, се притеснявали какво ще кажат шефовете и колегите им за тези техни "раздвижвания".

Прилежното седене с часове само изглежда усилен труд, проучването доказва, че на практика не е така. Защото човек се уморява и престава да е ефективен. А 5 минути почивка не са "губи време" - тъкмо обратното, помагат за скок на продуктивността. Така че на тях не трябва да се гледа с лошо око.

"Макар че е на пръв поглед парадоксално, паузите за движение всъщност повишат производителността на работа. Те подобряват изпълнителните функции, вниманието и паметта. Освен това помагат на хората да се чувстват по-освежени, не толкова напрегнати. 5-минутна почивка за разходка на всеки час е достатъчна, за да намали умората. Освен това хората сметнаха за реалистично и постижимо да я правят", коментира Кийт Диаз, водещ автор на изследването.

Според него служителите по принцип знаят, че трябва да се раздвижват, но не са наясно с полезната доза. Това проучване показва, че 5 минути "двигателни закуски" на час са най-добрият начин хората да подобряват благосъстоянието си, без да губят ефективност.

Понеже съвременните работещи са все по-натоварени и все повече се нуждаят от максимална концентрация, за да си вършат работата, се правят все повече проучвания за ефективно управление на времето. Само че изследователите така и не успяват да изведат магическа формула, по която имат съгласие.

Резултатите от това проучване на екип от Колумбийския университет противоречат например на данните от онова на когнитивни психолози от Илинойския университет, според които сесиите от 25 минути съсредоточаване и 5 минути почивка са идеален цикъл за мозъка - помагат му да постига максималното. Но пък са близки до друго, направено със софтуерно приложение за проследяване на времето и производителността, което показва, че най-ефективни са "спринтовете" - 52 минути работа и после 17 минути почивка.

Според наблюденията от експериментите си Боб Позен, автор на книгата "Екстремна продуктивност", прекъсвания трябва да се правят на 75-90 минути. "Повечето хора, след като работят концентрирано час и половина и си почиват за 15 минути, помагат на мозъка да консолидира информацията", обяснява Позен.

Когнитивните психолози, експертите по тайм мениджмънт и по управление на екипи обаче са категорични, че почивки са нужни по-често от традиционната една по обед. И че щом работата позволява, служителите трябва да бъдат оставени да си ги определят сами, а шефовете да се интересуват само от резултатите, които постигат.

Дано да сте от щастливците, на които професията и компанията позволяват сами да си организират работата. Тогава в никакъв случай не пренебрегвайте почивките, колкото и да сте претрупани със задачи.

Не сте свръхчовек, нужни са ви междучасия. "Когнитивните ни способности са ограничени. Трудно е да имаме дълги периоди на постоянен фокус, нямаме ресурсите за тази цел", предупреждава д-р Глория Марк, психолог, професор в Калифорнийския университет и автор на книгата "Обхват на вниманието".

Тя съветва да опознаете индивидуалните си способности за работа - кога сте най-продуктивни, колко дълго можете да сте фокусирани, как ви влияе смяната на задачи, които изискват силна концентрация, с по-механична дейност. Като сте наясно със себе си, ще организирате графика си така, че да постигате максимални резултати и професионален успех.

Всичко е лично

В кои часове работите най-ефективно, колко дълго сте в състояние да внимавате, колко лесно се разсейвате - това са индивидуални особености. И трябва сами да си намерите формулата за управление на работното време.

Някои хора са "чучулиги", други са "сови". Ако сте от тези, които са най-работоспособни сутрин, планирайте за тогава най-важните задачи.

Ако установите, че периодът ви на концентрация е около 55 минути, взимайте си на всеки час 5 минути почивка, вместо да ги прекарвате уж в работа, която не е достатъчно ефективна.

Специалистите подсказват, че тези 5 минути за раздвижване можете да ги прекарате и в делови разговор, крачейки из фоайето. Но не бива да е натоварващ.

"Ще превключите, като се заемете с приятна служебна задача. Например обадете се на колега или партньор, когото харесвате, за разговор, който не изисква голяма концентрация. Превключването ще позволи после отново да се съсредоточите", съветва Лора Вандеркам, експерт по управление на времето.

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