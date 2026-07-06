ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От 7 юли ЕС слага мита до 52 процента на китайскит...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23161127 www.24chasa.bg

Руснаци сглобяват беемвета от стари части, останали от завода

Георги Луканов

[email protected]

1560
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
BMW X7 M50i от 2021 година. Снимка: BMW

Когато Русия нахлу в Украйна през 2022 г.,BMW беше една от почтти всички марки, които прекратиха производството и продажбите си там. Това остави работниците в завода "Автотор" в Калининград, където се произвеждаха беемвета, с куп части.

Оказа се, че с тези части все още се сглобяват автомобили. Миналата година са продадени 145 бройки "руски" BMW Тези данни за продажбите идват от данни от руския вестник „Комерсант", който съобщава, че продажбите на BMW в Русия ще се утроят почти на годишна база през 2025 г. 

SUV-овете, които произвеждат руснаците, включват X5, X6 и X7. Това са модели от 2022 г., въпреки че са регистрирани като автомобили от 2025 и 2026 г. С намаляването на наличностите, производителят е набавил местни части, включително кабелни снопове, маркучи, гумени компоненти.

BMW открито се дистанцира от цялата ситуация. Компанията казва, че Avtotor е започнала да произвежда ограничени серии автомобили BMW през 2025 г., сглобявайки превозни средства от стари, частично остарели комплекти, които са останали на разположение от края на сътрудничеството през 2022 г., добавяйки, че неоторизираното производство продължава "хаотично и до днес".

Съвременният софтуер и електронните системи за управление на BMW са замразени, препрограмирани или напълно подменени, тъй като вече не са свързани с официалните системи на BMW.

Най-интересното е колко хора плащат за тези фалшиви беемвета. Цените започват от 145 000 евро за базовите версии.

Въпреки това, търсенето изглежда силно. Данните от руския пазар показват, че продажбите на BMW са се увеличили значително през 2025 г. и много купувачи очевидно са готови да поемат рисковете.

Тези BMW-та все още са по-евтини от внасяните в Русия в така наречения сив внос, който може да бъде до три пъти по-скъп. Продавачите дори са използвали несвързания софтуер като допълнителен аргумент за покупка, твърдейки, че автомобилите не могат да бъдат деактивирани дистанционно чрез официалните системи на BMW.

BMW X7 M50i от 2021 година. Снимка: BMW
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и началото на телефонната революция