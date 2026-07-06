Руснаци сглобяват беемвета от стари части, останали от завода

Когато Русия нахлу в Украйна през 2022 г.,BMW беше една от почтти всички марки, които прекратиха производството и продажбите си там. Това остави работниците в завода "Автотор" в Калининград, където се произвеждаха беемвета, с куп части.

Оказа се, че с тези части все още се сглобяват автомобили. Миналата година са продадени 145 бройки "руски" BMW Тези данни за продажбите идват от данни от руския вестник „Комерсант", който съобщава, че продажбите на BMW в Русия ще се утроят почти на годишна база през 2025 г.

SUV-овете, които произвеждат руснаците, включват X5, X6 и X7. Това са модели от 2022 г., въпреки че са регистрирани като автомобили от 2025 и 2026 г. С намаляването на наличностите, производителят е набавил местни части, включително кабелни снопове, маркучи, гумени компоненти.

BMW открито се дистанцира от цялата ситуация. Компанията казва, че Avtotor е започнала да произвежда ограничени серии автомобили BMW през 2025 г., сглобявайки превозни средства от стари, частично остарели комплекти, които са останали на разположение от края на сътрудничеството през 2022 г., добавяйки, че неоторизираното производство продължава "хаотично и до днес".

Съвременният софтуер и електронните системи за управление на BMW са замразени, препрограмирани или напълно подменени, тъй като вече не са свързани с официалните системи на BMW.

Най-интересното е колко хора плащат за тези фалшиви беемвета. Цените започват от 145 000 евро за базовите версии.

Въпреки това, търсенето изглежда силно. Данните от руския пазар показват, че продажбите на BMW са се увеличили значително през 2025 г. и много купувачи очевидно са готови да поемат рисковете.

Тези BMW-та все още са по-евтини от внасяните в Русия в така наречения сив внос, който може да бъде до три пъти по-скъп. Продавачите дори са използвали несвързания софтуер като допълнителен аргумент за покупка, твърдейки, че автомобилите не могат да бъдат деактивирани дистанционно чрез официалните системи на BMW.