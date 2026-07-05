Visa защитава онлайн търговията от нелегитимни AI ботове

Trusted Agent Protocol въвежда нов механизъм за доверие чрез криптографски подписи и стандартизирана идентификация

Развитието на изкуствения интелект променя не само начина, по който хората пазаруват онлайн, но и начина, по който киберсигурността защитава електронната търговия. Докато все повече AI агенти започват да търсят продукти, да сравняват оферти и дори да извършват покупки от името на потребителите, търговците са изправени пред ново предизвикателство - как да различават легитимните AI асистенти от злонамерените ботове, които могат да извършват измами, автоматизирани атаки или злоупотреби.

Visa последователно разработва технологии, които гарантират сигурността на дигиталните плащания и подготвят платежната екосистема за навлизането на AI. Поредната стъпка в тази посока е Trusted Agent Protocol - стандарт за сигурна комуникация между AI агенти и онлайн търговци, разработен съвместно с Cloudflare. Решението позволява надеждно удостоверяване на AI агентите още преди извършването на трансакцията и поставя основите на сигурната AI търговия.

Необходимостта от подобна защита става все по-очевидна. Само през последната година трафикът, генериран от AI към сайтовете на търговци в САЩ, е нараснал с над 4700%. В същото време проучвания показват, че 34% от потребителите в Европа, Близкия изток и Африка вече използват ChatGPT или други AI асистенти при онлайн пазаруване. В САЩ 85% от потребителите, използвали AI, смятат, че той подобрява потребителското им изживяване.

Увеличаването на AI трафика обаче създава и нови рискове. Съвременните системи за защита на онлайн магазините все по-често трябва да разграничават AI агентите, които действат от името на реални потребители, от автоматизираните атаки. Ако липсва подобно разграничение, съществува риск надеждни трансакции да бъдат блокирани, а злонамерени автоматизирани действия да останат незабелязани.

Именно тук Trusted Agent Protocol въвежда нов механизъм за доверие. Чрез криптографски подписи и стандартизирана идентификация протоколът позволява на одобрените AI агенти сигурно да удостоверят своята самоличност пред търговеца и да предоставят необходимата информация за конкретната трансакция. Така онлайн магазините могат да разпознават агенти с реално намерение за покупка и да ги отличават от нерегламентирани ботове и други форми на злонамерена автоматизация.

Вярваме, че цялата платежна екосистема носи отговорност да гарантира, че търговците могат да се доверяват на AI агентите така, както се доверяват на най-добрите си клиенти и мрежи, казва Петър Крилчев, генерален мениджър на Visa България. През последната година работихме заедно с търговци, издатели и технологични партньори, за да гарантираме, че трансакциите, инициирани от AI агенти, ще бъдат толкова сигурни и безпроблемни,колкото традиционните картови плащания

Освен удостоверяване на AI агентите протоколът позволява сигурно предаване на информация за намерението за покупка, разпознаване на потребителя и платежните данни, като същевременно запазва прозрачността и контрола за търговците. Решението е разработено така, че да може да бъде внедрено без сериозни промени в съществуващите онлайн магазини и платежни процеси.

Trusted Agent Protocol е достъпен чрез Visa Developer Center и GitHub и е изграден върху утвърдени интернет стандарти, включително HTTP Message Signature и Web Bot Auth. Visa работи съвместно с международни организации като IETF, OpenID Foundation и EMVCo, както и с водещи технологични компании и доставчици на платежни услуги, за да подпомогне изграждането на общи стандарти за сигурност в бъдещата AI търговия.

С развитието на агентната търговия киберсигурността постепенно се превръща от защита на отделните трансакции в механизъм за изграждане на доверие между потребители, търговци и AI агенти.

С Trusted Agent Protocol Visa поставя основите на тази следваща фаза в развитието на дигиталните плащания, в която сигурната идентификация на AI ще бъде толкова важна, колкото е идентификацията на самия потребител днес.