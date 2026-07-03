След одобрение от всички регулаторни органи Дияна Димитрова-Каменова е официално вписана като член на УС и изпълнителен директор „МСП банкиране“ в Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България. На 1-и юли 2026 г. Търговският регистър вписа официално промяната в управителния съвет на ОББ. Тя сменя на тази позиция Франк Янсен, който след десетилетия успешна професионална кариера в KBC Group се пенсионира през март 2026 г.

Дияна Димитрова-Каменова има над 25 години опит в банковия сектор в България, която започва през 2001 г. когато заема позицията експерт „Кредитиране МСП“. в ПроКредит Банк. През 2005 г. се присъединява към екипа на СИБАНК като ръководител отдел „МСП и външни кредитни линии“.

Професионалното и развитие продължава и след придобиването на банката от KBC Group, като през 2007 г. поема управлението на корпоративния сегмент и заема позицията ръководител „Корпоративно банкиране“. В периода 2011-2014 г. изпълнява и допълнителна роля като функционален мениджър „Легаси банк“.

Дияна Димитрова-Каменова има съществен принос за успешното развитие на корпоративния сегмент, включително реализирането на две последователни интеграции - между ОББ и СИБАНК (2017-2020 г.) и между ОББ и Райфайзенбанк България (2022-2024 г.). От 2023 г. е генерален мениджър „Корпоративно банкиране“ в ОББ.

Притежава магистърска степен по „Международни икономически отношения“, както и бакалавърски степени по „Международни икономически отношения“ и „Счетоводство и контрол“ от Университета за национално и световно стопанство.