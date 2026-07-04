Близо до неговите 150 дка оранжерии няма язовир за напояване, липсват работници и торовете са тройно по-скъпи, но производителят успява да зарежда "Кауфланд" от 2013 г.

Може да звучи куриозно, но насред плодородното Пловдивско поле - близо до Стряма и Раковски, точно там, където има най-много производители на зеленчуци в България, няма язовир за напояване.

Стоян Берберов, собственик на “Гард Инвест”, която притежава 150 дка оранжерии до Раковски, разчита на стари сондажи за вода.

“Имаше един общински язовир наблизо, но преди няколко години го пресушиха. Питали сме “Напоителни системи”, но няма откъде да ни осигурят вода”, разказва Берберов. Спасява го иновативна система за напояване на доматите, която добавя влага в почвата само при по-интензивно греене на слънцето.

Заради скъпата енергия отдавна е изоставил и идеята да ползва целогодишно оранжерията – доматите например

засява през април,

за да е сигурно, че няма да има студени нощи и слани.

Още по-голямо е предизвикателството с липсата на работна ръка. Преди години пробвал с внос на сезонни работници от Узбекистан, Казахстан, дори от Индия, но се оказало, че никак не е изгодно предвид процедурните ограничения.

Заради всички тези проблеми Берберов е принуден да използва едва половината от капацитета. Засял е само 70 декара: с домати, краставици и за първи път тази година – с деликатесен пъпеш.

Независимо от всички трудности обаче Стоян Берберов е един от най-големите снабдители на веригата “Кауфланд” с български червени домати. През 2025 г. през филиалите на ритейлъра са продадени 1000 тона български червени домати, а това лято планират да увеличат продукцията с 20%. Значителна част от тях се отглеждат в стопанството на Стоян.

Отношенията му с търговската верига са дългосрочни. Започнали са през 2013 г., малко след като наблизо – в Стряма, е изградена централната логистична база на веригата. От ритейлъра сами го потърсили и от години работят с него в рамките на проекта си за договорено изкупуване.

При тази система търговецът поема ангажимент да изкупи конкретни количества по месеци и така производителят има сигурност, обяснява ръководителят на проекта от страна на “Кауфланд България” Красимир Белчев.

“Партньорството ни е много добро. Ние имаме сигурност, че това, което произведем, ще се реализира, а те имат сигурност, че ще бъде произведено съответното количество”, коментира Берберов.

Разбира се, цялата логистика е премислена много внимателно. От оранжерията до централния склад за плодове и зеленчуци на “Кауфланд” са едва няколко километра. Доматите и краставиците се берат рано сутрин, в ранния следобед стоката вече е в склада, проверена е за качество и вечерта камионите започват да я развозват из страната. Така че дори в Силистра, когато магазинът отвори сутринта, клиентите купуват домат, който е набран преди по-малко от денонощие и е държан на специален температурен режим.

В логистичната база на “Кауфланд” в Стряма доматите се проверяват по множество критерии. Например цвят, равномерно узряване, вкус и още много други белези. Всички домати за “Кауфланд” трябва да са първо качество.

Но всички тези проверки и разходите по тях, както и необходимите сертификати, които стопанствата трябва да имат,

далеч не са най-важната причина

за поскъпването на доматите през последната година. Самият производител признава, че от оранжерията му продукцията излиза в момента на цена с 60-70% по-висока от миналогодишната.

“Причината освен в повишението на разходите за заплати е в ужасно поскъпналите торове”, казва той. Малко след началото на войната в Иран цената на азотните торове скочи тройно, защото се произвеждат с много природен газ, а от иранските удари пострадаха множество инсталации за торове в страните от Персийския залив. Те едва ли ще бъдат възстановени скоро, поради което в Европа торове вече се внасят от Латинска Америка.

Като всички останали Стоян Берберов вижда, че напоследък цените на петрола падат, но това за съжаление не се отнася за торовете. “Изчаквам, разбира се, бих купил по-големи количества, ако цената падне, но засега това просто не се случва”, казва още той.