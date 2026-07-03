Иран преговаря с Япония за продажбата на петрол

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Иран започна преговори за възобновяване на доставките на петрол на японски компании. Потенциалните купувачи настояват за гаранции за безопасността на корабоплаването в Персийския залив, съобщиха трима ирански и западни източници, цитирани от Ройтерс.

САЩ разрешиха през юни продажбата на ирански петрол, като облекчиха действащите от десетилетия санкции в рамките на усилията за постигане на окончателно мирно споразумение с Техеран в замяна на ангажименти за ядрени инспекции и гарантиране на свободата на корабоплаването през Ормузкия проток.

През последните години Китай беше основният купувач на ирански петрол, след като клиенти от Южна Корея, Япония, Индия и Европа прекратиха покупките вследствие на затягането на санкциите след оттеглянето на президента на САЩ Доналд Тръмп от ядреното споразумение с Иран през 2018 година.

Съгласно действащото освобождаване от санкции, издадено от американското министерство на финансите, продажбите на ирански суров петрол, както и на нефтохимически и петролни продукти, са разрешени до 21 август.

Японското външно министерство и американското министерство на финансите не са отговорили незабавно на запитванията на Ройтерс за коментар по въпроса, съобщи БТА.