Край на помощта от 20 евро за бензин и дизел, цената падна под 1,60 евро

Ново поскъпване няма да върне автоматично компенсацията, защото срокът на програмата бе до 30 юни

Компенсацията от 20 евро за гориво няма да се изплаща за юни. Причината е, че средните цени на бензин А-95 и дизела през месеца са останали под прага от 1,60 евро за литър, при който се задейства помощта.

По изчисление върху публикуваните от НАП дневни стойности за юни средната цена на масовия бензин А-95 е 1,51 евро за литър. При дизела е 1,57 евро. Ако се вземат заедно двата основни вида гориво, средната цена е около 1,54 евро за литър. Това е приблизително 6 евроцента под границата, от която зависи изплащането на помощта. Така за юни няма основание да се отпуска помощ от 20 евро.

Мярката бе въведена от служеибното правителство на Андрей Гюров в края на март като антикризисна мярка след поскъпването на горивата заради напрежението в Близкия изток. На практика започна да действа от 25 март като временна подкрепа за домакинства с по-ниски доходи, които притежават или ползват автомобил на лизинг. Помощта се активираше при цени на горивата над 1,60 евро за литър в продължение на най-малко три дни. За следващите периоди вече се гледаше средната месечна цена.

Първото плащане бе през април, когато помощта се получи от 210 934 нуждаещи се. Второто се даде през май на 232 хил. собственици на автомобили.

Към 3 юли горивата вече са трайно под прага, при който се задейства компенсацията. Средната цена на бензин А-95 е 1,48 евро за литър, а дизелът е 1,50 евро. Причината за поевтиняването е спадът на международните цени на петрола. В средата на миналия месец те паднаха под 80 долара и понижението продължи. В петък се движеха около 71-72 долара за барел заради намалелите опасения за прекъсване на доставките през Ормузкия проток и напредъка в преговорите между САЩ и Иран.

Евентуално ново поскъпване на горивата обаче няма да върне плащането на компенсацията, защото срокът на действие на програмата приключи на 30 юни