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Pravets Art Nights събира на 17 и 18 юли в Hyatt Regency Pravets Resort Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров, български произведения и музика от филмите за Джеймс Бонд

Има летни събития, които не започват с дълъг път към морето, а с добра музика и усещане, че вечерта ще остане за дълго в спомените. На 17 и 18 юли Pravets Art Nights отново превръща брега край езерото в Правец в сцена под открито небе - място, където класиката напуска залата.

Фестивалът ще се проведе в Hyatt Regency Pravets Resort на 17 и 18 юли.

Фестивалът, който отбелязва своето 21-о издание, вече е сред разпознаваемите културни събития на българското лято, ще се проведе по традиция в Hyatt Regency Pravets Resort и ще събере Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров и известни гост-артисти. Pravets Art Nights е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Билети за концертите на цена от 40 евро се предлагат

на рецепцията на Hyatt Regency Pravets Resort, на касите на концертен комплекс “България” и в мрежата на Eventim. В цената е включен и отворен бар след концертите.

На 17 юли от 20,00 часа сцена “Езеро” ще бъде посветена на българската класика. В програмата влизат любими произведения на Георги Черкин, Панчо Владигеров, Петко Стайнов и Веселин Стоянов - музика, в която се усещат българските корени, темперамент и характер.

Ще прозвучат “Севдана” от Черкин, “Песен” от Владигеров, “Ръченица” от Стайнов и Симфония №1 от Веселин Стоянов. Солист на вечерта ще бъде австрийската цигуларка с български произход Божидара Кузманова - Владар.

Pravets Art Nights предлага не само концертна програма, а цял уикенд преживяване.

На следващия ден - 18 юли, от 11,00 часа програмата се премества в читалище “Правец”, където камерният ансамбъл “Белла Воче” ще предложи среща с музиката чрез творби на Петко Стайнов и Мануел де Файя. Специален гост ще бъде маестро Найден Тодоров, който след концерта ще се срещне с публиката в традиционната за фестивала “Среща с автограф” и ще разкаже моменти от своя творчески път.

Големият финал идва вечерта на 18 юли от 20,00 часа отново на сцена “Езеро”. Тогава

Pravets Art Nights

ще смени настроението с музиката на Джеймс Бонд

- концерт на границата между класика, кино и поп култура. На сцената ще излязат Рут Колева, Криста, Живко Станев и други изпълнители заедно със Софийската филхармония. Теми като Skyfall, GoldenEye и Diamonds Are Forever ще прозвучат под звездите, с отраженията на светлините във водата като естествен декор.

Фестивалът е замислен не само като концертна програма, а като цял уикенд преживяване.

Специалните пакети на Hyatt Regency Pravets Resort включват богата закуска и вечеря, билети за една или две концертни вечери,

както и отворен бар след концертите с включено вино, безалкохолни напитки и хапки. Гостите получават още достъп до Ortus Spa, басейн, фитнес.

В пакетите са включени и паркинг, а гостите ползват и 10% отстъпка за посещение на културно-историческия парк “България Ланд”.

Pravets Art Nights е покана за лято с повече стил - две вечери край езерото, музика с характер, спокойствие и усещане за празник, който не свършва с последния акорд.

В него е представено богатството на България във въздействащ мащаб.

Разположен върху 14 декара живописна площ, паркът събира над 50 макета на емблематични културни и природни забележителности от всички краища на страната.

*За резервации за Pravets Art Nights: [email protected] и телефон 02 447 67 62

Pravets Art Nights предлага не само концертна програма, а цял уикенд преживяване.

Фестивалът ще се проведе в Hyatt Regency Pravets Resort на 17 и 18 юли.